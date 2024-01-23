簡易廚房：步步「糕」陞 新年笑「蝦蝦」

(4)牛油、蒜蓉、蛋黃、胡椒粉、米酒及糖一齊炒香至帶點泡泡。（圖：馮凱鍵）

(3)將蝦撲上粟粉，熱油鑊用半煎炸方法煎至金黃色，盛起備用。（圖：馮凱鍵）

(2)蝦去腸、剪掉鬚及腳，在蝦背𠝹一刀。（圖：馮凱鍵）

(5)最後灑上少許芝麻和葱粒，完成。（圖：馮凱鍵）

(4)準備蒸盆，盆內抹一層油，將炒好的材料倒入蒸盆內，用蒸爐100℃或大火隔水蒸60分鐘。（圖：馮凱鍵）

(3)再用熱油鑊爆香餘下的紅葱頭，放入蘿蔔條、蘿蔔蓉和餘下的清雞湯同煮，然後下調味料，將2/3炒好的材料回鑊兜均（留下1/3放糕面做裝飾），倒入混合好的粉漿攪勻。（圖：馮凱鍵）

(1)白蘿蔔2/3刨蓉，1/3切粒或刨絲；冬菇、臘腸切粒；瑤柱仔及蝦米用水浸軟身，瑤柱仔撕開一條條；粘米粉和粟粉用一半清雞湯撈均，全部材料備用。（圖：馮凱鍵）

【明報專訊】農曆新年快到，大家可以準備一些賀年餸菜應節。蘿蔔糕是農曆新年必備的食品，朋友到來拜年時，用來祝福親朋戚友「步步高陞」也不錯。自己動手做的話，足料之餘，軟硬度亦可按自己喜好調校，特別美味。今次我特別選用日本蘿蔔，因其味道較清甜，將部分蘿蔔切成條，口感亦會大大提升。

在家宴客 黃金滿屋

另一道在團年及開年飯中都十分受歡迎的餸菜，是常被人稱為「邪惡美食」的黃金蝦，但它其實很有意頭，金黃色的鹹蛋黃包滿每隻蝦，寓意為「黃金滿屋，全年笑蝦蝦」。這道菜不但吃下去啖啖香味，做法亦十分簡單，新年在家宴客，一點也不失禮。

■（一）足料蘿蔔糕

◆材料：

˙大根白蘿蔔—2斤

˙粘米粉———160克

˙粟粉————40克

˙冬菇————4隻（切粒）

˙瑤柱仔———10粒

˙蝦米————約2湯羹

˙臘腸————2條（切粒）

˙白芝麻———適量

˙葱粒————少許

˙清雞湯———250毫升

˙紅葱頭———1顆（切粒）

調味料：

˙糖————2茶匙

˙鹽————2茶匙

˙胡椒粉——適量

◆做法：（圖）

(1)白蘿蔔2/3刨蓉，1/3切粒或刨絲；冬菇、臘腸切粒；瑤柱仔及蝦米用水浸軟身，瑤柱仔撕開一條條；粘米粉和粟粉用一半清雞湯撈均，全部材料備用

(2)熱油鑊爆香一半紅葱頭，然後加入臘腸、冬菇、瑤柱和蝦米，炒香盛起備用

(3)再用熱油鑊爆香餘下的紅葱頭，放入蘿蔔條、蘿蔔蓉和餘下的清雞湯同煮，然後下調味料，將2/3炒好的材料回鑊兜均（留下1/3放糕面做裝飾），倒入混合好的粉漿攪勻

(4)準備蒸盆，盆內抹一層油，將炒好的材料倒入蒸盆內，用蒸爐100℃或大火隔水蒸60分鐘

(5)最後灑上少許芝麻和葱粒，完成

■（二）黃金蝦

◆材料：

˙蝦————8隻

˙牛油———20克

˙鹹蛋黃——3個

˙蒜蓉———1茶匙

˙米酒———1茶匙

˙粟粉———適量

˙糖————少許

˙胡椒粉——少許

◆做法：（圖）

(1)鹹蛋黃蒸20分鐘再用叉壓爛

(2)蝦去腸、剪掉鬚及腳，在蝦背𠝹一刀

(3)將蝦撲上粟粉，熱油鑊用半煎炸方法煎至金黃色，盛起備用

(4)牛油、蒜蓉、蛋黃、胡椒粉、米酒及糖一齊炒香至帶點泡泡

(5)將蝦加入炒勻，完成

文：KellyMama

圖：馮凱鍵

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第485期]