本周FOCUS．採訪手記：一支奶養百樣B

【明報專訊】回想當年，由懷孕到初為人母時，都很喜歡「刨」育兒天書，什麼育兒百科、教養心法等，都如飢似渴般，讀完一本又一本，以為愈看得多，就可以愈壯大我做母親的信心；結果卻恰恰相反，愈看得多，挫敗感就愈大。因為無論我怎樣努力，如何照足書本所言的去做，最終還是無法把女兒「調教」成專家口中的模樣︰1歲不用餵食、2至3歲可戒掉奶粉、4歲可獨自玩玩具、5歲能分房睡……

大概女兒入讀幼稚園後，我便沒有再看這些育兒天書了，也不再照「章法」湊孩子，因為我徹底領悟到，育人不像烹飪，不是說跟足每個步驟去做，就會得出相同（至少相差不遠）的成果，在育兒路上，實在存着太多變數；更重要的是，我相信「一支奶養百樣B」，每個小朋友的性格、氣質都不同，所謂專家之言，亦難以百分百套用在每一個孩子身上。

鼓勵父母和孩子 由心出發「做自己」

正如本刊製作「P牌父母」系列的初心，也並非想向各位父母硬銷任何一套育兒理論，因為以敝人的拙見，其實每套教養方式，都有它「貼地」和「離地」的地方，那何不按自身處境，各取所需，甚至集百家之大成，創造出更個人化的教養風格呢？這個亦是今期「P牌父母」系列所說的「輔助教養模式」（或稱作「善養」）其中一個很核心精神，就是毋須太多教養規條，鼓勵父母和孩子都由心出發「做自己」，然後互相摸索一個輕鬆自在的相處方式，那就是最好的父母之道了！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第486期]