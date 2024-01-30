親子筆陣．小學雞媽媽：離開我出生的地方

【明報專訊】溫城初雪那天，到湖邊走走。

出門遇上埃及鄰居，這是他們人生第一場雪，興奮極了，一家大小的笑容太好看，主動替他們拍了合照。Google大神說，那天埃及20℃，天晴。

故鄉天氣各異 共聚同一雪地

來到湖邊，飄雪愈見大顆，留在鼻尖和眉頭堅持不融化。我正在傻傻地探究，卻見身旁施施然走過身穿紅白間條短袖衣的大漢。大漢不會英文，靦腆地用普通話說他來自東北，這是在加第二年。他樂滋滋地邊走邊錄影，是想到家鄉嗎？這雪算是小菜一碟吧？那天哈爾濱-20℃，天陰。

雪中繞湖一圈，3次遇到同一名跑手——第一回碰見時穿短袖，第二回脫光上衣，最後一回……別貪心，沒再少穿什麼了。同一時空，我們這些港燦卻從頭到腳包得密不透風，舉步維艱，顯得特別有喜感。那天香港20℃，天晴。

來自世界上不同氣候的人們，都在這片雪地上相遇了。

真是一片有趣的雪地。

憑歌寄意 勇敢外闖不忘家鄉

這陣子朋友圈轉傳一首歌謠，叫《離開我出生的地方》，合唱者署名「英移孩童」。我跟很多朋友一樣，怕痛，怕點開，到昨日才終於聽了。孩子用真誠的嗓音，唱出離開往昔班房的徬徨，教人一陣鼻酸。最後幾句是這樣的：天地遼闊 令我嚮往 / 細心欣賞 滿天星光 / 不要驚慌 勇敢的闖 / 面對挫折 我會堅守我的想法與夢想 會茁壯 / 老地方 別遺忘。

這大概也是我們對孩子的企盼吧。勇敢去闖，繼續好奇，不要停止探索；保持靱性，迎向未來更多挫折與不似預期。還有還有，如果可以，請不要遺忘老地方……

昨晚邀埃及鄰居來我們家坐。這五口之家跟我們差不多時間到達加國，但離開家鄉更早，在2013年埃及政變之後，至今已然10年。那些年間，當系統工程師的爸爸帶家人落腳卡塔爾，度過一段安穩的日子。然而，卡塔爾不留人：非公民申請永久居留，必先住滿20年。這對依仗工作簽證暫居的家庭來說，是不能承受的風險。他們好不容易，終於來到這片雪國。

我們煮了湯圓，他們帶來basbousa——我人生第一次嘗到的埃及甜品。大家既分享家鄉的甜，也分享對未來的探索。

雖然我們都離開了出生的地方。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第486期]