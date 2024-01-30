感講你知：新年道賀 提防「4D語言」

【明報專訊】還有一個多星期就到農曆新年了，經過3年疫情的隔離，一家人能共聚一堂的機會變得尤其可貴，我們更渴望把握這個節日去彼此關心。然而，有些「問候」不但讓人難以感受到關愛，更會阻礙溝通，使關係疏離！正如不少家長的疑問：「明明我想關心子女，為何他們不領情？」或許是因為說了「善意溝通理論」中的「4D語言」（4 disconnecting languages），即4種令人失聯的語言。

「4D語言」包括：

診斷（Diagnosis）：貼標籤、比較、批評他人

例句：「細佬如果你再勤力啲，就可以好似表哥咁叻㗎啦！」

否認（Denial）：否定他人的感受和想法

例句：「妹妹你唱歌咁好聽，唱畀屋企人聽，唔使怕醜啦！」

命令（Demand）：透過命令、威脅，讓對方感到害怕、內疚，非做不可

例句：「你咁無禮貌㗎，舅父舅母叫你啊，快啲同佢哋拜年啦！」

應得（Deserve）：強調責任和「應該」

例如：「小朋友就應該專心讀書先啦，畢業之後大把時間玩！」

聽到「4D語言」，子女容易覺得自己的感受和需要被忽略，難以感受到家長的愛，甚至不願繼續對話。如果你想和家人建立更親密的關係，不妨嘗試在拜年時多關心彼此的感受，減少評價或比較，「近排點啊你？返學有無壓力啊？」，相比起「你考第幾呀？」更有效表達關心呢！

善意溝通四部曲

我們「夥伴學校」一名媽媽分享，她向來都用家長式說教、命令、催促，甚至責罵的方式與兒子溝通，在參與我們的「善意溝通工作坊」和「家長共學小組」後，才驚覺自己平日說的就是「4D語言」。

及後媽媽嘗試在家中改用「善意溝通四部曲」，包括第一步，客觀描述子女的行為而非評價；第二、三步，同理孩子行為背後的感受和需要；以及第四步，提出請求。有一次，媽媽因為已夜深，不容許兒子繼續玩手機遊戲，兒子隨即情緒激動，對媽媽拳打腳踢。媽媽選擇先冷靜和同理自己的感受，然後嘗試理解兒子的感受和需要，再慢慢跟他傾談。

媽媽問兒子：「媽媽見到你好想打機，係咪啊？」兒子立即大喊說：「係呀！」媽媽接着問：「你係咪因為𠵱家無得打機，所以唔開心？」兒子點頭。媽媽續道：「因為你聽日一早要返學，如果𠵱家唔瞓嘅話，媽媽擔心你聽日無精神上堂。我希望你𠵱家即刻去瞓覺先，媽媽應承你，我哋星期六放假再一齊玩。不過，我都希望你下次可以有禮貌表達你的訴求，我知你一定做得到！」因着媽媽的理解，兒子也平靜了下來。

每次聽到「夥伴學校」家長的轉化故事，我們都十分鼓舞，也再度肯定家長教育對於提升學生身心靈健康的重要。因此「感講夥伴學校計劃」一直堅持以全校參與模式與學校合作，致力賦能教師與家長學習善意溝通，因為我們相信影響學童成長最深的，是最常接觸他們的老師和家長。教育局於2023/24學年推出「校園．好精神」加強推廣校園精神健康的措施，亦涵蓋一系列的家長教育，包括與十八區家教會和校長聯會合辦家長講座，還有批出「家長學生．好精神一筆過津貼」和「守門人」訓練等，對此我們感到十分雀躍，希望更多家長與我們一起轉化家庭的溝通文化。

最後，我們邀請家長在新春假期多了解子女的感受同時，不忘好好照顧自己。我們也鼓勵學校投放更多資源在家長教育，促進家校合作，提升學生身心靈健康。

文：李楚倩（「JUST FEEL 感講」項目主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第486期]