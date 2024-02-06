教學相長．學生字如其人：文質彬彬

學生心聲：學生姚科全表示很仰慕校長能寫得一手好字。「看到校長寫的揮春，覺得字很美，也想不斷鍛煉，希望有一天能寫到像他一樣漂亮。」（黃志東攝）

積極推廣：陳雪儀在香港土生土長，小時候接觸書法的機會不多，但「撻着」後便難以抗拒。「大家常說小朋友很忙，不會喜歡書法，但其實我們根本沒有給他們接觸書法的機會，這是很可惜的。」（楊柏賢攝）

【明報專訊】這天佛教林金殿紀念小學幾名熱愛書法的學生跟與校長一同即場寫書法，吳永雄指學生都文質彬彬，認為他們字如其人。4個學生都沒有特別找老師學書法，不過對書法有一定興趣，馬可瑩表示練習書法時可令內心感到平靜，李心悅則認為書法有一種很獨特的吸引力，令她有興趣鑽研。

吳永雄覺得要讓孩子愛上書法，家庭氣氛也很重要，如五年級的姚科全及六年級的孔睿津均是在父母薰陶下愛上書法，睿津媽媽平日在家也會寫書法，更會親自教導女兒，成為母女間的周末親子活動；科全更指遇到不懂的都會請教爸爸，並希望從楷書學起，「我會想日後當別人看到我漂亮的字體時，會覺得我是個品行良好的人」。

讓學生愛上書法有難度

向小學生推廣書法，知易行難，除了像吳永雄提及的時間、空間及師資外，當然還有一些刻板的想法，認為寫書法沉悶又麻煩，令不少家長和學校對它卻步。香港藝術發展局藝術教育主席陳雪儀笑說自己也曾有這一套想法：「中學時想學國畫，但老師說我要先學書法，當時都覺得寫書法很悶，又像罰抄，每次準備文房四寶又多工夫，誰會喜歡呢？」但想到書畫同源，明白中國繪畫和中國書法有密切關係，加上繪畫也需題字，於是她就乖乖開始學書法，過程中才慢慢了解到箇中奧妙，後來更愈寫愈喜歡。

陳雪儀曾任中小學中文及視藝科教師，現時私人教授國畫及書法，去年加入香港藝術發展局，希望在中小學推廣中國書法，卻發覺有一定難度。

她說：「我明白學校和家長都會先着重學術，其次學生也有很多課外活動，相比起來，書法變得不太重要，最終只能以活動形式推廣。但我當然不甘於此，因為中國書法需要基礎、重視實踐，學習過程中的領悟也十分重要，非一兩個活動可做到；加上學生也可藉書法認識中國文化，包括中國文字的特色、漢字的演變、不同書體的美感等，學寫一個字，已經包含很多中國文化知識在其中，毋須說教，學生也能慢慢體會」。

[Happy PaMa 教得樂 第487期]