家家有禮：治癒系小貓 分享幸福甜點

【明報專訊】今個新年，外表軟萌且造型多變的日本網紅治癒系小貓mofusand來到皇室堡，「身高」2.2米的mofusand化身為可愛貓店主，在皇室堡開辦「喵萌之甜蜜Cafe」，大開幸福甜點派對，與大小朋友分享甜蜜滿瀉的甜品！而在其中的「幸福喵萌商店街」則有會場首發的賀年造型盲盒，當中包招財達摩mofusand、鏡餅mofusand等，個個造型可愛。想為家中添新「裝」，更可入手會場限定mofusand插畫，以藝術療癒心靈！

■INFO

皇室堡×mofusand 「喵萌之甜蜜Cafe」

日期︰即日至2月25日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰銅鑼灣皇室堡地下中庭

查詢︰2895 0668

■送幸福滿載和風手挽袋

皇室堡送出幸福滿載和風手挽袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份（圖2）。有興趣的讀者請於2月9日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「皇室堡×mofusand萌貓新春日常」內的mofusand貓店主「身高」多少米？

[Happy PaMa 教得樂 第487期]