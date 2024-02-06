正向教育：學懂自我關懷 增抗逆力 校園森林浴 閉眼靜觀療癒身心

除森林浴，學校亦透過不同活動深化學生對大自然的認識，如STREAM專題研習的其中活動是讓他們製作驅鳥器，在不傷害小鳥的原則下，保護學校農莊的農作物。（黃志東攝）

學校農圃種植了多款農作物，藉此培養學生的責任感及對生命的關愛。學生這天收割，之後會把農作物送給老人院內的長者。（黃志東攝）

九龍灣聖若翰校園內的花間小徑，學生可走進其中觀賞植物，也可進行靜觀步行，感受雙腳與大地的接觸。（黃志東攝）

【明報專訊】香港城巿步伐急促，成年人壓力大，小朋友又何嘗不是。如何教孩子停下腳步放鬆一下，學會照顧自己的身心健康呢？

有學校發現大自然是個療癒身心的好媒介，透過與風、草、樹等自然景物接觸，讓學生感受平靜，藉此滋養心靈，從中學懂自我關懷，增強抗逆力，輕鬆應付日後種種挑戰。

文︰顏燕雯

近年不少學校和機構均提倡正向教育，更絞盡腦汁設計各式各樣活動，希望為學生建立正面情緒和快樂感。要讓小朋友感受快樂，其實很簡單，九龍灣聖若翰天主教小學（下稱九龍灣聖若翰）就從最原始的大自然入手，讓學生參與「森林浴」療癒體驗，透過五感活動包括靜下來深呼吸、伸出手感受風在手指間流動、輕嗅樹葉的香氣等，提醒學生回到「此時此刻」，學會暫時放下負面情緒，過後懂得找人幫助。

摸一摸 嗅一嗅 留下深刻印象

九龍灣聖若翰為關注學生的精神健康需要，曾規劃不同學習活動，如疫情期間推行的靜觀文化，今學年則全面推展森林浴，並提升學生環保意識，提醒他們要關愛大自然。校長高翠萍表示，學校除了教授學生知識，另一重要任務是要培育孩子有強大心靈去面對不同挑戰，「在知識、資訊爆炸的年代，學生可以隨時隨地透過不同途徑自學，是以我們更加需要照顧他們身心靈發展」。她認為森林浴是個很好的計劃，教師由這個點子開始，延伸出多個不同活動，讓全校學生可以在不同課堂、小息、專題研習周甚至旅行時一同參與，成為學校生活的一部分，甚至帶回家中與家長分享。她認為森林浴和靜觀都是一些實在的活動，令學生容易掌握，「若單純地向學生講一個勵志故事，他們可能聽過便算，但透過摸一摸、嗅一嗅，便會留下深刻印象。學生最初或會坐唔定，但透過反覆練習，便慢慢掌握到技巧，學到如何利用這些活動照顧自己身心靈健康」。

加入價值觀和環境教育

在1月份舉行的專題研習周，不同年級的學生分別在學校參與森林浴、大地藝術、靜觀（大休息）、靜觀步行、收割農作物等活動，藉以深化他們對大自然的認識，以及明白人與大自然之間的連繫。學校課程統籌主任吳宇傑曾修讀本地森林浴課程，他指活動設計加入了價值觀教育、環境教育等，旨在關心學生的精神健康，讓他們在忙碌的生活中，在大自然中得到療癒，「當學生遇到困難或負面情緒時，希望他們懂得用這些方法抽離，使心靈平靜下來，並提升幸福感和快樂感，這些都是抗逆的元素，就恍如一個安全網保護着他們一樣」。

香港高樓林立，莫說是森林，要找一個可靜下來做森林浴的地方都不容易，但九龍灣聖若翰就利用校園環境及各種活動讓學生有更多機會接觸大自然，如學校一角的花間小徑和花圃，不但能讓學生在裏面漫步欣賞植物，更可擁抱大榕樹、嗅嗅百千層葉香；在相對喧鬧的小息，常識室就變身成為VR森林浴活動體驗室，學生戴上VR眼鏡，用眼睛和耳朵感受大自然。而學校旅行的目的地是清水灣郊野公園，教師也安排學生在當中的樹木研習徑作森林浴，向植物傾吐心事，愉快地沉浸在大自然的關懷之中。

[Happy PaMa 教得樂 第487期]