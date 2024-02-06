同理心學堂：孩子經常說謊，怎麼辦？

【明報專訊】曾有美國臨牀心理學家指出，說謊是一項需要非常繁複的心智及認知能力的事情，例如在心裏盤算與規劃說謊的內容、後果和父母的反應等，小孩子說謊代表他們有一定的發展程度與聰明，只是這種才智需要得到大人恰當的引導，運用到好的地方。因此當孩子說謊時，重點不是如何懲治他們，而是如何理解他們。

害怕犯錯被懲罰

大多時候，孩子說謊是源於害怕、無助、壓力，或擔心受到懲罰，對於預期以外或者未知的結果感到恐懼，因而選擇說謊來逃避這份巨大的壓迫感。這其實與家長的管教方式有關，若父母習慣用責備、處罰的方式鞭策孩子，長久下來會令孩子留下陰影，畏懼因說實話而受到嚴厲的責罰，也害怕因犯錯而被人看扁或批評，因此不由自主地說謊以避免落得不愉快的下場。

過分稱讚或鼓勵不夠

另一方面，若家長過分稱讚孩子，這種讚賞會在孩子的心裏膨脹，認為這樣做父母便會肯定自己；當事情做得不夠好時，就會靠說謊來獲得認同。舉個簡單例子：每次默書，孩子都取得90分以上並獲得高度讚賞，某次默書孩子忘記溫習，但期望可再次透過高分數換取父母的稱讚，於是他選擇作弊。當然，鼓勵不夠也可能造成孩子對被稱讚的極度渴望，所以孩子可能為了讓父母高興或者得到關注，而編造沒有發生過的事。

面對孩子經常說謊，我們做以下「EPS三部曲」，讓孩子改掉這個壞習慣：

1. Empathy（同理心）——理解孩子說謊動機

作為家長，知道子女說謊一定會生氣，但首先深呼吸，冷靜下來。當務之急不是要責難，而是先探索根本原因，嘗試代入孩子的角色，感受孩子的動機。家長可以用說話安撫孩子，同時讓孩子知道父母的感受，例如：「我知道你並不是故意說謊，你一定很辛苦，但媽媽也覺得很難過，你能說出來讓我們一起解決嗎？」透過這樣的方法，引導孩子理解和解釋真相，一同反思和學習，鼓勵他們以誠實和負責任的方式面對自己的行為。

2. Punishment（罰則）——適當的賞罰制度

訂立賞罰分明的制度有助讓孩子理解謊言帶來的後果。當孩子做得好，當然可以獲得獎勵，例如每次誠實作答可以有一個貼紙，當儲滿20個貼紙，可換取心愛的玩具。相反，孩子說謊時，即使他們最終承認謊話，都要有所懲罰。這個懲罰可以涉及到孩子想要的一樣東西，例如想看的動畫片，或是他不喜歡做的家務、運動等，明確讓孩子明白說謊是會有後果。請緊記，懲罰不是體罰，更不是冷暴力，重點在於鼓勵孩子以誠實和負責任的方式面對自己的行為。

3. Support（支持）——給予孩子支持和鼓勵

家長想要與孩子建立信任和尊重的關係，可嘗試多用「5種愛的語言」（貼心的禮物、專屬的時刻、為對方服務、肯定與讚美、身體的接觸），讓孩子感受到實實在在的愛、支持和理解。家長也要確保自己言行一致，多反思日常行為，給孩子做個好榜樣。

總結而言，成人應透過積極的引導、良好的溝通和支持，幫助孩子建立誠實和正直的價值觀。

文：李曉嵐（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第487期]