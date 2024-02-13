親子筆陣．窗邊的小荳荳：愛搬弄是非的小荳荳

【明報專訊】小荳荳沒有兄弟姊妹，父母是典型的工作狂，星期一至日都在加班。每天回家伴着小荳荳的，就只有工人姐姐、書本和電腦。表面上，一切都很美好，小荳荳在父母和教師眼中是一個好孩子，每天自覺做好功課，默書、小測和考試，不用家長憂心。然而，隨着年歲漸長，升上四年級後，小荳荳跟以前不一樣了。小荳荳本來跟若蘭最要好，但若蘭跟家人移民了。孤單寂寞的感覺，無時無刻纏繞着小荳荳。她強烈地感到身邊必須常常有好朋友在一起，心情才會輕鬆愉快。教師也察覺到若蘭離開後，小荳荳整個人都提不起勁，主動安排了她跟凱琪、慧明、詠恩和雅娟坐在同一組。希望小荳荳盡快找到新的好朋友。

出於妒忌離間朋友

雖然小荳荳有4個新的好朋友，但她們4人是一個小組，不像小荳荳和若蘭那樣有默契，也沒有二人那般親厚。小荳荳心想，要是大家都像若蘭一樣跟我親厚就好了，小荳荳的心內非常妒忌另外4個同學的友誼。在4人之中，她最想跟雅娟做好朋友，於是，她悄悄觀察了詠恩一些缺點，並不時不經意地在雅娟面前說：「我真替你難過，你對詠恩這麼好，但她卻這樣待你。」漸漸地，雅娟也真覺得詠恩不及小荳荳對自己那麼好，時時樂意分享食物和圖書，漸漸地疏遠了詠恩。

小荳荳眼見成功搶到了好朋友，心想：凱琪成績那樣優秀，如果凱琪也跟自己更要好就好了。於是，她又再次使用同樣方法，向凱琪講類似的說話，慢慢地，凱琪也覺得慧明不及小荳荳待自己好，就慢慢疏遠了她，改為跟小荳荳及雅娟成為「鐵三角」。慧明和詠恩，莫名其妙地落了單，自然而然地走了在一起訴心事，二人都發現，自從小荳荳加入了她們的一組後，4人的關係再也不像以前般和諧，而是多了猜忌。偶然的情况下，向凱琪和詠恩了解過後，終於發現小荳荳在背後挑撥離間、搬弄是非，才引致同學之間生了誤會和逐漸疏遠了，大家氣得決定再也不理睬小荳荳。一夜之間，小荳荳一個朋友都沒有了，情緒非常低落，甚至有輕生的念頭。

得不到父母關愛

父母認為小荳荳是被同學欺負了，來到學校投訴教師對學生之間的欺凌置若罔聞、處理不當，更險些兒導致女兒輕生，要求學校解僱不負責任的班主任。主任了解了整件事情後，明白到小荳荳是因為缺乏父母關愛，誤把被愛的需要投射在同學身上，並以不恰當的行為去爭取，才失去了寶貴的友誼。

經過教師、輔導教師等一連串的介入，小荳荳意會到自己做錯了，也樂意改正過來，在教師的支持下，與其他同學冰釋前嫌，重新成為朋友。可是父母卻不認同自己對小荳荳欠缺關心，亦不同意教師的做法，認為學校處理不當，最後為小荳荳轉了另一所學校。可憐的小荳荳，始終沒有得到父母的關愛，同時也失去同學的友愛。作為教師，最無奈的，就是無法說服「萌塞」的父母，真正看到孩子的需要。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]