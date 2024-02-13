國際親子台：孩子自信成長3部曲

【明報專訊】孩子開始長大，不少家長也為孩子「輸不起」而頭痛。少子化現象，這一代的孩子多是家中寵兒，很少需要面對不順心的事，事無大小，父母與「四大長老」大多早已代為排難解憂。不過，孩子長大總會面對不同的挑戰，即使未必牽涉輸贏，但也總要面對自己未必會的新事物。那到底如何讓孩子有勇氣面對新挑戰呢？

父母多會諄諄善誘，甚至把自己讀書的陳年經歷搬出來，例如「媽媽小時候也很怕水，夏天人人去沙灘玩水，我只敢玩沙。直至中二時，因為要帶兩個小表妹去上游水課，才硬着頭皮從基本步學起，原來只要……」父母願意把自己真實掙扎跟孩子分享，讓孩子多一份信心，是幫助孩子的重要一步。以下三步，大家也不妨多走，幫助孩子坦然自信地面對挑戰。

重拾勇於克服挫敗的記憶

第一步，請替孩子重新喚回屬於他的成功經驗。若孩子小時候曾跌倒受傷過，那麼恭喜你！這是一個直接可以幫助孩子成長，並帶來勇氣的印記。在遊樂場跑跑跳跳，總會不小心跌倒，有時更會擦傷流血，但沒有孩子會因此不再去遊樂場玩。

所以，每當孩子遇到樽頸或害怕的事情，可用他在遊樂場的經歷重新肯定他，他是有足夠勇氣在跌倒的地方重新爬起來。當孩子想起自己小時候已經擁有的勇氣，就能昂首闊步不畏不懼。

第二步，讓孩子留意自己的成長細節，把生活經歷化成最有力的故事。舉例說，孩子跟隨父母移民/搬家，心中有不少擔憂；大孩子會擔心去到陌生地方，再沒有朋友。這時可試用孩子的成長細節去提醒他，他原本就擁有交朋友的能力，只是他一時忘記了而已。「你還記得嗎？當年鄰居小明新搬來我們屋苑時，你也是這樣主動跟他打招呼。那時他很害羞，就是因為那一次你主動跟他玩，自此你們就成為了好友……」

就這樣把孩子成長的往事，一點一滴的再重新告訴他一遍，讓他知道自己做得到的事、做得好的事，以及可以再次成功做到的事。

遊樂中鍛煉 成功關鍵

第三步，借用孩子日常玩樂中的技巧，來肯定孩子的能力。孩子升上小學後，可能對科學、STEAM或機械人這些理工科目一時間感到迷惘，他們也許沒有這方面的成功經驗，但其實LEGO與積木的原理，本來就跟程式或機械有關。我們可以用孩子成功組裝LEGO的經驗，來肯定他這方面的能力。

遊樂場的攀爬架，本來就是大小肌肉、手腳協調的訓練場，這些是踏單車或攀石的基礎原理。曾經在攀爬架克服困難的經歷，就是孩子可以學會踏單車的基石。孩子只要平日有好好玩樂，他就一定有過這些「成功」的經驗。

我們需要做的，是把孩子本來擁有的力量與信心，重新注回到他身上。面對新挑戰，本能是會有點戰戰兢兢，但當讓孩子轉念看到，其實一切原理都來自於自己曾經成功的經歷，能把今日的挑戰，與過往的成功連結，那麼孩子就能充滿信心，勇往直前。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]