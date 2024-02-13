解鎖孩子心：聽聽孩子「言外之意」

【明報專訊】媽媽對兒子的「選擇性發言」感到非常懊惱，因為兒子只會說他有興趣的事情，例如遊戲機、足球比賽、同學的笑料，都會滔滔不絕地與媽媽分享。但當媽媽問兒子的想法，例如「這件事你有什麼想法？」「你在學校學到什麼？」「你覺得這次考試怎樣可以進步？」兒子卻只會說「不知道」、「不記得」或者直接走開。

媽媽覺得兒子太懶惰，不願意動腦筋去思考問題，於是媽媽藉着逛街、坐車、看新聞等，要兒子表達對身邊事物的看法。例如「你說說對這則報道的想法？」「你對這句海報上的標語有什麼意見？」希望兒子能夠建立主動思考的習慣。

怕想法被糾正 下意識拒回應

但是，這個方式，兒子顯得不太受落。面對媽媽的提問，他仍然立即回答「不知道」。媽媽因此而生氣，常常教訓兒子，很擔心他這種消極的態度會影響學習表現。

孩子的心是很敏感的，當他感到對話中帶有目的，內心也會產生張力，有一種被審問的感覺，他害怕自己的想法會被糾正，所以下意識拒絕回應來保護自己。這種交流讓孩子感到不自在，他們心裏總希望與父母自然地交流，而不是一種帶有標準答案或有所要求的對話。

然後，我問：「兒子最近與你分享了什麼事情？」

媽媽說：「一次他與表哥食飯後，不停跟我說表哥怎樣厲害，他在大學讀什麼科，將來打算做什麼工作……他說別人的事情就很流暢。又像昨晚，他說今年要自己寫敬師卡，吩咐我不用替他寫……」

許多時候，雖然孩子在說別人的事或者聽起來平平無奇的事，其實可能是反映自己的感受。

把握機會 肯定孩子良好動機

我跟媽媽分享，她可以試着這樣回應：「我聽到你好欣賞表哥，你都想自己將來好像他，是嗎？」兒子對他表哥的仰慕，亦表示他對自己的期盼，希望自己都像表哥這樣有能力、有遠見。

「你很有心，想自己親自寫卡，我很欣賞你！」兒子今次以行動去向教師表達感謝，媽媽要把握機會肯定他。

聽孩子分享，我們可以留意他們的「言外之意」，就是深層的意思，藉此發現孩子內心良好的動機，讓孩子從別人的欣賞中發現自己更多。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]