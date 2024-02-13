言語自聊：關注兒童吞嚥困難

【明報專訊】當我們談到吞嚥困難時，大多數人可能會聯想到老年人，然而我們不能忽視小朋友也可能面對這個問題。兒童吞嚥困難對小朋友的生活和健康有重大的影響。今次讓我們一起來了解這個問題。

吞嚥困難（dysphagia）指的是一種影響正常吞嚥過程的疾病或症狀，即食物在咀嚼、吞嚥，到進入食道的過程中遇到的困難。這種困難可能由結構異常、神經肌肉控制問題或其他醫學狀况引起。我們可以想像，如果食物沒有經過咀嚼，或者沒有順利進入胃部而誤進肺部，就可能引發吸入性肺炎等嚴重併發症。因此，兒童吞嚥困難不僅會對他們的肺部健康產生負面影響，還可能導致營養攝取不足。

食物誤流進肺部 引致肺炎

在醫院工作的時候，曾遇到許多兒童吞嚥困難的個案，這常常令整個家庭心力交瘁。我記得有一名小朋友（化名：家浩），他只有2歲，患有先天性腦神經疾病。在半年內，他不斷患上肺炎，而肺部似乎並非受細菌感染。醫生轉介他予我們作吞嚥評估。臨牀評估發現，家浩在飲用流質時有時會嗆到，因此我們做了X光吞鋇造影檢查（VFSS），即讓小朋友在X光下吞食小量含顯影劑的食物，觀察食物是否完全進入胃部。結果，在檢查過程中，我們發現原來家浩在飲用流質和進食固體時（即每次喝水和吃飯時），都有部分水或食物誤流進肺部。肺部主要用於呼吸而非消化，因此長此下去，肺部當然會發炎。雖然醫生用藥物治好每次的肺炎，但由於未處理導致肺炎的根本問題，吸入性肺炎仍然不斷發生。

因為這情况，醫生建議家浩短暫使用鼻胃喉餵食。這當然令家浩爸媽感到很「心痛」和「頭痛」。心痛的是眼見家浩每餐都要以鼻胃喉餵食，未能享受食物，而每次更換鼻胃喉又會為他帶來不適；而頭痛的是，家浩未明白自己的情况，整天嚷着要吃東西。此外由於一直插着鼻胃喉是很不舒服的，他會自行拔去鼻胃喉，每次拔去又要大費周章，找護士到家插回喉。所以，他們即使知道讓家浩嘗試「偷吃」一點食物會有風險，但也有好幾次給他用口進食。可惜，這幾次嘗試均引發吸入性肺炎，家浩又要進醫院住幾天。所以以後也不敢再冒這樣的風險了。

訓練肌肉調整姿勢 逐漸康復

與成人一樣，兒童吞嚥困難是可以治療的，我們為家浩作個人化的訓練，針對導致吞嚥困難的肌肉作治療，包括肌肉訓練、姿勢調整和吞嚥治療等，加上家浩爸媽每天也勤力地為家浩訓練。通過一段時間後，家浩逐漸恢復進食固體食物的能力。

儘管兒童吞嚥困難不如老年人那樣常見，但我們絕對不能忽視這個問題。兒童吞嚥困難可能對他們的發育、營養攝取和肺部健康帶來長期的影響。我們需要加強對兒童吞嚥困難的認識，提供適當的醫療和治療支持，以確保他們能夠正常地進食和成長。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]