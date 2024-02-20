我校最玩得：課程活動實踐愉快學習 美林體育校隊 快樂中培養五育

製作木櫈：在創‧藝‧科課程中，六年級學生利用平板電腦設計圖案，之後透過激光雷射把圖案刻在木櫈上。在此之前，學生們需要完成木櫈的製作，由打磨、入榫到組裝，實踐動手做動手學。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】今期「我校最玩得」的主角，是位於沙田的循理會美林小學（下稱美林小學），作為一間happy learning school，她絕對切合「我校最玩得」這個主題，皆因學校以運動作為培育學生的媒介，8大體育校隊表現出色，當中棍網球成立短短一年多，已經在學界嶄露頭角，在專業教練指導下，學生都有機會登上更大的體育舞台。

文︰顏燕雯

美林小學對推廣體育一直不遺餘力，尤其是新興或較少本地學生認識的運動，包括壘球和棍網球等，除了開設興趣和體驗班，某些運動如跳繩亦納入正規體育課堂中。現時學校建立了8大體育校隊，包括田徑、滑板、流行舞、女子籃球、足毽、壘球、跳繩和棍網球，有興趣的學生會經過培訓和拔尖後入隊，並由專業教練擔任導師，包括曾出戰亞運的滑板教練鄧俊彥、退役香港田徑運動員鍾冠廷、香港女子壘球隊長黃楚曦等。經專業訓練後，學生不但有機會參與全港賽事，甚至到外地比賽，以運動作為國際語言，與世界接軌。

與棍網球總會合作開班

以新興運動棍網球為例，學校的棍網球隊於2022年11月才成立，訓練3個月後，便組成兩支隊伍參加「全港小學校際棍網球比賽」，分別獲得冠軍和殿軍。能獲此佳績，全賴學校及中國香港棍網球總會（HKLA）共同努力推動。HKLA近5、6年開始積極推動兒童棍網球，美林小學早年也曾參加HKLA及香港小童群益會合辦的攜動計劃，讓低收入家庭的學生體驗這項運動。直到2022年，HKLA希望與美林小學合辦棍網球班，負責教師、體育科主任曾泳靜不諱言最初有點猶豫，「因為當時是11月，學校很多活動早已安排好，開新班有一定難度，但與校長商量後，覺得這種新興運動對學生有一定吸引力，而且短時間內又有公開比賽給學生落場體驗，與總會多次溝通後便落實合作」。美林小學7名體育教師中，除了新入職，有6人都參加過棍網球教師工作坊，為推動棍網球作最好準備。

兒童棍網球對象為5至12歲，相對成人棍網球會使用較小的球場和軟球，即使被球打中，也屬安全及可接受。本地兒童棍網球公開賽主要由HKLA主辦，每年最少舉行4次，分為U12及U8兩個組別，每場比賽有兩節，U12每節10分鐘，U8每節8分鐘，每隊每次落場為4人，其間可不斷換人。進攻時要用棍網射球入龍門得分，防守時則要用棍和身體阻擋持球者前進，但不能觸碰對方。曾泳靜說，小朋友要衝過擋在前面的球棍跑去射球，十分考驗勇氣，更要想方設法兜圈或以腳法繞過對方的阻擋，是一種體力加腦力的運動。

講求速度、合作、手腳協調

美林小學棍網球隊現有27人，分為低、高年級兩組，每組每周接受2次訓練。採訪當天，HKLA一級教練鍾兆恆及香港棍網球代表隊成員許嘉希分別帶領低年級隊練習，包括傳球、接球、射球、攻守等技巧。無論在排隊輪候及聆聽教練講解時，學員全都笑容滿面，因為兩名教練均表明訓練過程中，最重要是讓學員愛上這種運動。鍾兆恆說：「我們首先要讓小朋友對這種運動感到興趣，到真正喜歡了，才會用心練習。我會用有趣的遊戲來吸引他們，例如分隊比賽，讓他們感受到箇中樂趣。」他又指棍網球玩法跟足球類似，球員需要不斷入球以爭取分數，講求速度、思考及手腳協調，對學員的團隊合作精神及體能要求也較高。

運動改善專注、記憶力

美林小學十分着重運動對孩子帶來的力量，校長招捷玲說，「建立8大體育校隊，旨在讓學生透過運動提升學習、社交能力及心靈健康。許多研究已表明運動可改善學童專注力、記憶力及提高學習動機，而團隊的訓練，更讓他們學到溝通和互助。同學透過運動培養出熱情和幹勁，在比賽中也明白到勝不驕敗不餒的精神，建立正確價值觀」。

招捷玲說，happy learning school並非只是一個口號，而是在課程和日常活動中實踐。「我常留意世界各地教育模式，發覺不少地方如芬蘭不會給小朋友大量功課，卻做到不錯的學習成效，讓小朋友找到學習的意義和自我價值。回看本地很多學校仍用填鴨式教育，我想是否只有國際或直資、私立學校才能做到外國那一套模式呢？其實津貼小學的資源也足夠，所以我很想試試讓學生透過不同活動來實踐快樂中學習，且能見到學習成果。」

午飯後「動手做」 發展多元智能

對學生來說，快樂學習的來源之一是動手做。學校在午飯後的下午時段不會安排術科課堂，而是推行多元智能活動及「創‧藝‧科」課程。後者由「創意與創新」、「藝術與技藝」及「科技與科學」組成，不同年級學生會參與各種主題項目，包括造紙、圍棋、Gigo創意齒輪玩科學、茶藝等。比如小六學生學習的木藝，每人都要製作一張小木櫈，他們由打磨開始，再學習入榫、組裝等技巧，最後更會利用平板電腦設計圖案，把自己的專屬設計以激光雷射科技刻在木櫈上，對他們來說是難能可貴的體驗。

此外，美林小學3年前加入了賽馬會「感‧創‧做」（Learning by Doing，LBD）大本營計劃的「核心夥伴學校」，在教育革新機構教育大同推動下，小一至三的常識科既沒有教科書，也不設測考，學生透過「動手做」去學習知識，並培養自學能力、思考問題能力及正確的學習態度。比如他們會用工具把食物磨爛，放進絲襪中推動，以模擬人體消化系統運作；種葱收割後學做葱炒蛋，藉此認識食物金字塔及營養課題。「可能會有人擔心，學生升上四年級後要應付書本及考試，會否出現銜接問題，但計劃已經實行3年，我們也不斷做風險評估，到今年四年級同學面對紙筆考試，我們發現不但沒有出現銜接問題，反而更完全掌握討論、協作和溝通等技巧，所以毋須擔心。」招捷玲說。

■INFO

循理會美林小學

類別：資助男女小學

宗教：基督教

校網：88

地址：沙田大圍美城苑

電話：2605 2868

網址：www.fmml.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第489期]