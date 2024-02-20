採訪手記：快樂校園生活不止是口號

【明報專訊】今次的封面故事，記者跑到沙田循理會美林小學（下稱美林小學）採訪。學校屬津貼小學，亦非千禧校舍，但甫進校園，卻有走入國際學校的感覺。學生們穿著的校服，並非傳統白恤衫、西褲、校裙和黑皮鞋，而是醒目的polo shirt、運動衫和風褸，配上白色運動鞋、短褲或裙褲。校長招捷玲解釋，校服設計是為了方便同學參與各式各樣活動，如小一至小三常識科的體驗式學習LBD（Learning By Doing），學生會動手體驗不同的學習主題，如製作「情緒瓶」、做隔熱實驗等；午膳後的「創．藝．科」課程，亦有小學少見的木工、茶藝、廚藝等體驗和學習課，因此校服必須要穿著起來舒適，讓學生活動自如。

家長選校時多請教「用家」

此外，美林小學亦提供多項新興運動給學生參與，除了今期重點介紹的棍網球外，還有滑板、壘球等小眾運動。這些運動不單需要較大的練習場地，對教練的資格也有一定要求，一般小學也許會因為條件難以配合而放棄推廣，但美林小學就透過巧妙的規劃和安排，分配學生在雨天操場、禮堂、球場等不同地方練習，更請來「星光熠熠」的教練團隊，包括前港隊及現役港隊成員擔任導師，令人不禁讚歎現在的小學生活真多姿多彩，甚至毋須家長額外花錢、花時間，小朋友便可輕鬆透過校內活動找到自己的專長和興趣。

在採訪過程中，記者非常同意招校長說：「快樂的校園生活並不止是一個口號」，而在於如何在課程中實踐。家長選校時，常常會被一些宣傳口號吸引，卻未必直正了解過學生受惠到多少？到孩子入讀後才發現，現實與想像原來是兩回事。選校時，不妨多向身邊「用家」請教，問問你心儀學校裏的學生們「意見」，他們絕對是你的選校明燈。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第489期]