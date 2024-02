next

【明報專訊】迪士尼小粉絲注意!人氣迪士尼音樂會將於下月回歸,4名歌手聯同HKSW交響樂團的40多名樂手,為大家帶來一場迪士尼音樂盛宴。這次音樂會將結合電影片段,在悠揚的交響樂曲及美妙歌聲下,引領大小朋友一同探索《奇幻魔法屋》、《魔雪奇緣》、《小魚仙》等經典之作,齊齊走進迪士尼動畫的音樂世界!

■Disney in Concert: Once Upon a Time

日期:3月29日(周五)

時間:上午11:00、下午3:00

地點:九龍灣國際展貿中心3樓匯星

票價:$580、$480、$380、$280

網址:bit.ly/4bEIaeR

[Happy PaMa 教得樂 第489期]