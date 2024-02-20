媽媽維特：接受真的我

【明報專訊】最近一篇題為〈陪伴憂鬱，走出憂鬱〉的訪談文章，讓我深受啟發。文章說，憂鬱的深層原因是「一個人失去真實的自我」，並由此談到孩童教化過程中可能埋下的種子。

提出這觀點的，是台灣生命工作者劉仁州老師。他以全職無薪形式從事心靈醫治40年，幫助過許多人解開長年心結，也親身接觸過許多受憂鬱困擾的人。他認為，造成憂鬱的深層原因是「失去真實的自我」，無奈這在現今社會非常普及，因為無論是家庭、學校或社會，都從小教導我們要「迎合別人期望」。

父母角色包括「生命的陪伴」

誠然，社會化是每個人都必經的。我們既生於群體，無可厚非地就要學習滿足家中的要求、學校的規矩、社會的規範。問題是，教化往往過分壓倒個人成長的需要。劉老師看到，「很少人從小被支持、被鼓勵成為真實的自己，這對生命的成長非常重要」。

父母的角色不單純是教養孩子、主導孩子的成長，劉老師認為還包含「生命的陪伴」。陪伴、支持孩子成為真實的自己，對於十幾歲的青少年尤為重要，因為這個階段的孩子正處於自我萌芽、自我認同的轉折點。到了這時期，父母就不能再要求孩子「聽教聽話」。

孩子開始建立自我價值觀，判斷是非對錯，他們的判斷未必與父母一致，父母不能強迫他們採納自己的標準。我想起跟進大仔的成長導師曾說，當阿仔開始「唔再聽我哋支笛」，我們能否用感恩的眼光，將這看成是他「大個仔」的信號呢？如果能這麼看，該會減輕內心的衝擊，令自己較易適應孩子的長大吧？

劉老師說，當孩子去到小五或小六，一直到高中階段，父母應該着眼於「溝通」而不是「聽話」。所謂溝通，是願意彼此表達、傾聽、「了解」對方的感受和需要，而不是要強迫或「說服」對方放棄自己的堅持，按照我們希望的方式去做。那不是溝通，而是要孩子放棄真實的自己。

「孩子自願放棄自己」

我明白，家長不想讓孩子按自己意願行事，是因為孩子太稚嫩，沒有我們的經驗，不知道事情的後果。比起相信「錯誤中能學習」，我們往往更易擔心「一失足成千古恨」。面對孩子出錯或跌一跤，父母的恐懼可能更大於孩子自己。問題是，這種恐懼很可能只是把生命的脆弱放大了，令孩子難以展示生命的韌性。

有一點是我特別在意的。劉老師說，孩子失去自我，未必是來自父母的不尊重，有時候可能是「孩子自願放棄自己」。例如，若父母間關係不好，又或父母生活壓力很大，孩子很在乎父母的感覺，可能會覺得爸媽已經夠煩了，不想成為父母負擔，於是將自己的感受和需要壓下去。這樣的孩子，也許在某一階段會發展得不錯，有很好的學習態度或成績，但往後一旦遇上某些打擊，找不到自己內在價值，就可能會不堪一擊，引發憂鬱。

我深深覺得，活出真實的自己是莫大的幸福，自然希望孩子們也有此福氣。那怕真實的他們並非我喜好的樣子，那怕他們因此而繞遠路、吃虧，我也願意心懷敬意地如實接受，陪伴他們見證生命的造化。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第489期]