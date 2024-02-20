簡易廚房：玉子豆腐 檸樂雞翼 快靚正

【明報專訊】新年過後大家都想吃得簡單一點，今期介紹兩款快、靚、正的家常小菜，亦可以用來做帶飯的午餐飯盒，一舉兩得。它們分別是玉子豆腐和檸樂雞翼。
玉子豆腐雖然叫做豆腐，卻無豆腐成分，它由雞蛋及水或高湯做成，蛋味香濃，可以蒸、釀或簡單煎香，配上燒汁已經十分美味。另外一款每個家庭都喜歡的小菜便是雞翼，相信很多人的冰箱內必定長備。雞翼煮法變化多，煎、燜、焗都可以。不過一般簡單調味的雞翼大家也吃得多，今次不如轉換一下口味，炮製檸樂雞翼，當中的檸檬更有開胃之效，大小朋友都可以多吃幾碗飯。
■（一）燒汁玉子豆腐
◆材料（2至3人分量）：
˙玉子豆腐———— 2條
˙生粉——————適量
調味料：
˙醬油—————2湯匙
˙料理酒————1茶匙
˙味醂—————2茶匙
˙糖——————1茶匙
˙水———————適量
◆做法：（圖）
(1)玉子豆腐切件
(2)撲上生粉備用
(3)熱好油鑊，煎香玉子豆腐至兩邊金黃色，盛起
(4)將所有調味料材料煮至滾起
(5)最後把調味料淋上玉子豆腐上即成
■（二）檸樂雞翼
◆材料（2至3人分量）：
˙雞翼—————10隻
˙檸檬———1個切片
˙紅葱頭——1個切粒
˙生粉————1茶匙
調味料：
˙可樂———350毫升
˙片糖———2/3條
˙生抽———2湯匙
˙老抽———1湯匙
◆做法：（圖）
(1)雞翼解凍，洗乾淨備用；爆香紅葱頭粒
(2)放入雞翼煎至兩邊轉色
(3)加入所有調味料，蓋上蓋細火燜14分鐘
(4)加入檸檬片兜均，再用細火燜3分鐘，最後加生粉打芡完成
文：KellyMama
圖：馮凱鍵
作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。
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[Happy PaMa 教得樂 第489期]