親子筆陣．閱讀的幸福：脫掉面具 找回自我

【明報專訊】李歐．李奧尼（Leo Lionni，1910-1999）是一位知名的繪本作家，他的作品《小藍和小黃》、《一吋蟲》、《小黑魚》、《田鼠阿佛》和《阿力和發條老鼠》都曾獲得美國凱迪克大獎，深受大眾喜愛。除了這些作品外，他還創作了《綠尾巴的老鼠》，這本書是讓我愛不釋手的繪本。

《綠尾巴的老鼠》講述了一群住在鄉下的田鼠故事。他們過着平靜、無憂無慮的生活，直到一隻城市老鼠到來，田鼠們請求他介紹城市的一切。他們對城市最棒的節日──狂歡節非常感興趣。狂歡節包括音樂、跳舞、巡遊，也有五彩紙片、彩帶和喇叭，最吸引人的是各種面具。作者用飽和度很高的色彩描繪了狂歡節的熱鬧氛圍，讓讀者完全感受到這個節日的瘋狂和戴上面具的樂趣。

戴上猛獸面具 忘記本來善良面目

田鼠們無法抵擋狂歡節的誘惑，也舉辦了一次屬於自己的狂歡節，有一隻老鼠甚至把自己的尾巴染成綠色。在節日的高潮時，他們戴上了準備好的猛獸面具，變成了兇惡的野獸。他們高聲叫囂，用利爪和尖牙威嚇對方，田鼠們忘記了自己本來善良的面目，從此生活在猜忌和恐懼之中。這一幕中，作者將色彩的亮度降低，在黑沉沉的畫面中突顯出兇惡的目光和利齒，田鼠們的自我被這些怪物吞噬了。事實上，真正的狂歡節並不像城市老鼠所描述的那樣充滿色彩。

從田鼠們的經歷，我們可以深思真實與虛假的含義。我們常常戴上不同的面具來掩飾真實的自己，然後迷失在狂歡之中。在不同的人面前，我們可能展現出不同的表現。我們是否會為了眼前的享樂而忽略了真正重要的事情？我們戴上虛假的面具生活，可能是為了迎合他人的期望，或是遮掩自己的缺陷。我們被迫放棄真正的想法，不敢面對真實的自己，結果迷失了自我。

這本書通過色彩明亮的插畫和寓意深刻的故事，向讀者傳達了重要的價值觀念。它提醒我們要保持真實的自我，不要被外界的虛假誘惑所迷惑，重要的是尋找內心的平靜和善良，以及與他人真誠的連結。我們應該珍惜友誼，共同創造真正的快樂和狂歡，而不是被表面的浮華所蒙蔽。

在故事中，有一隻「巨鼠」出現，讓田鼠脫下面具，找回真正的自我，重過平靜的生活。李奧尼更希望我們能夠意志堅定，拒絕試戴任何面具，因為就算我們把面具脫掉，然後付之一炬，也會像綠尾巴老鼠一樣，留下了一些跟隨我們一生，永遠不能磨滅的記認。

李歐．李奧尼的作品以簡潔的文字和豐富的想像力而聞名。他的繪本通常以動物為主角，通過生動的故事和精美的插圖，探索各種主題，如友誼、包容、自我認同和忍耐。他的作品不僅吸引了孩子們的注意，也深受成年讀者的喜愛，因為它們所傳達的價值觀和智慧是我們人生每個階段也需要思考的課題。

儘管李歐．李奧尼已經離世，但他的作品仍然廣受喜愛。他的繪本不僅提供了娛樂，還啟發我們思考和探索人生的意義。他的作品是經典的，將繼續影響和啟發未來的世代。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

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[Happy PaMa 教得樂 第490期]