日式育兒記：日式養蟲記

【明報專訊】對不起，如果你非常非常討厭昆蟲，看到這個標題，相信也會立即跳過。其實我跟大部分香港女子一樣，整個成長過程也對昆蟲沒有好感，只要看到牠們的腳在蠕動，已令我驚慌失措。

深信冥冥中有安排，大自然確實有股強勁的引力牽引，我先生喜歡各類生物，真的是典型連「曱甴也沒有打死過一隻」的男子。當我生下大兒子後，他更是對昆蟲有狂熱的愛戴，物以類聚，他的好友也是如此，家中養了多隻獨角仙、鍬形蟲、鈴蟲等，所以大兒子一直也很羨慕好友的昆蟲寵物。我家自從數年前的獨角仙仙遊後，再也沒有養過蟲，如同飼養其他寵物一樣，我們比較反對買賣，雖然他一直想再飼養獨角仙，但我們也拒絕購買，如果他自己捉到，我們准許給他飼養，但無奈一直也找不到。

借昆蟲圖鑑 分辨獨角仙和鍬形蟲

回帶到去年2023年春天，他跟好友在公園的樹幹裏找到一條甲蟲幼蟲，但因為是剛出生，還未能分辨是獨角仙還是鍬形蟲，所以他倆常常在圖書館借一些昆蟲圖鑑、如何飼養獨角仙和鍬形蟲的書，幸好日本有海量跟這些甲蟲有關的書籍，然後他倆開始慢慢分析，由牠的體型、頭部、腳等逐一研究，從牠的顎推斷它是一條鍬形蟲。其實兩種甲蟲的幼蟲也是靠腐木為生，一般將牠放入泥土，再放一根浸過水一晚的木頭就夠為生。問題是，他們研究過原來鍬形蟲的幼蟲比較適合放在一些菌瓶（日文叫菌糸ビン），瓶內的菇菌會有助幼蟲生長，但相反如果他們判斷錯誤，這條幼蟲是獨角仙的話，就有可能死亡。他們經過多番討論，最後決定維持放在泥土，再跟進生長過程才判斷。

菌瓶生活一個月 幼蟲安然無恙

一年時間過去，他們每兩三個月會觀察一次，每次也想着今次幼蟲會不會蛹化，但每次也失望而回，因為牠好像沒有什麼長大，只是顏色稍微變黃，於是他們今次決定相信自己的判斷，大膽將牠放在菌瓶生長。一個月前我買好菌瓶，他們非常有儀式感地一同開瓶，一同用勺子小心翼翼地放牠進菌瓶，一同為牠祈禱，希望自己的判斷正確無誤，一個月後再看牠究竟是否還是生存。昨天終於來到一個月菌瓶生活的日子，他們倆一同看看幼蟲的生命迹象，誰知那瓶菌瓶內的菇菌相當硬，他們出盡九牛二虎之力也不能挖開菇菌，最後要出動我先生合力才挖到，當他們看到幼蟲安然無恙，還非常生猛，開心到不得了。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第490期]