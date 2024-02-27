故事拼盤：我筆下的「獅子山下」（一）

【明報專訊】我是個不太勤於練字的中文書法愛好者。在來英的旅途上，隨行除了家當，還有三兩支在香港一直用開的毛筆、一瓶餘半的墨汁、幾本名家字帖和一些九宮宣紙。帶它們同行，就好比小孩子出門遠遊，在行李箱藏起自己心愛的小玩意，喊悶時有玩物相伴，心情又會好起來。

重拾毛筆 寫字打發時間

來英的第一個冬天，才真正明白什麼叫「長夜漫漫」：下午4點夜幕低垂，午餐還在消化，星月已出動。昔日當港媽，4時才開始趕忙買菜煮飯、帶孩子上興趣班、跟進課業的繁忙時段；英國的生活節奏比香港慢得多，日短夜長下，夜晚時間拉長了，即使把飯煮好，將全屋家務做好，看看時鐘，噢，還不過是晚上7點多而已，睡意未濃，怎打發才好？

因為無聊，我重新開始寫字。無無聊聊地隨心寫，每在網絡上見到好看的字體，便臨摹人家的作品，或單字，或中國詩詞，或近年香港流行曲歌詞……抄抄寫寫一段日子後，有天驀然發現，在被儲下來的習字紙裏，所抄來的文字堆中，竟有意無意地書寫了自我面對離散的心情和思緒，以及對香港的惦念。其中一件自娛的小作品是寫「獅子山下」四隻字（右圖），為了臨摹，我找回此經典港台電視劇的宣傳海報，把劇名抄了又抄，每一遍抄寫，那首家傳戶曉的主題曲歌與詞，便不期然縈繞腦際，隨熟悉的旋律而來，是我那還未褪色的上世紀七八十年代成長憶記。

過年寫超過100張揮春

寫書法，讓我的漫長冬夜變得不太難熬，更寶貴是，一筆一畫成了我手寫我心的情感出口，原來在面對生活的大變遷，我更需要如實地聆聽和接納真正的自己。在臨摹的過程，經驗過無數東施效顰的劣作，大多歸因於眼高手低，急於求成，心煩氣躁。每次將劣作扔進廢紙箱，也是把連自己都看不順眼的「舊我」一併丟棄，然後重提筆桿，將心歸零，重新修煉、調節，遇着老是寫不好的地方亦沒相干，只要好好包容當下尚未達標的自己，給自己打打氣就夠了。

嚴冬過去，在迎接龍年的日子，我寫了平生以來最多的揮春，足足超過100張，有部分送贈親朋好友，也有部分放在英國的香港人年宵市集出售，同場又即席教導對中文書法有興趣的大小朋友寫揮春。由原來閉關式的自娛寫字，到帶着作品走進英國不同社區以書法與眾同樂，又是人生另一場奇遇。到底我遇見什麼？下回再分享。

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第490期]