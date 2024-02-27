感講你知：幫助孩子面對聚散

【明報專訊】移民潮下，面對聚散成為了許多人的課題，小朋友也不例外。在今個農曆新年，我與已舉家移民外國1年多、回港過年的朋友重聚。回到熟悉的地方，他們的孩子都顯得十分雀躍，外向的大女兒更結識到新朋友，相處數天已「friend過打band」。媽媽感到欣慰的同時，也感嘆「可惜認識得太遲」，擔心女兒和朋友分別時會難受，因為機票昂貴，此次一別後，可能要數年後才能再見了。面對離別，每個孩子都有不同感受，當看見他們悶悶不樂，甚至嚎啕大哭時，作為父母、教師的我們，或許會束手無策，情急之下只懂講些安慰的說話去平復孩子的心情，例如「你哋好快就會再見㗎啦！」、「乖啦，唔好喊住先啦！」這些語句可能暫時止住孩子的眼淚，但未必能幫助他們認識和接納自己的感受和需要。

善意溝通 走進內心世界

幫助孩子抒發和接納離別的感受，避免長期壓抑和累積負面感受在心中，能更有效提升他們的身心靈健康，預防心理和行為問題。我們可以用以下「善意溝通」的技巧與孩子對話：

1.以「觀察」出發，避免評論和分析孩子的行為，着重了解孩子的「感受」。例如：「媽媽見到你皺晒眉頭，唔講嘢，眼有淚光，你𠵱家係咪好唔開心呀？定係有其他感受呀？」

2.透過「同理傾聽」的舉動，肯定孩子的感受，讓孩子感到安全和被接納，更願意表達自己和尋求協助。例如：眼望子女、身體傾前、點頭、簡單的語言確認（嗯……原來係咁……）

3.嘗試了解孩子感受背後的「需要」，協助他找到適當策略滿足需要。例如：當孩子說「好驚佢哋唔記得我呀」，可能是需要「友誼」，我們可以鼓勵他透過視訊通話和信息，與朋友定期見面和聯絡；當孩子說「以後無人陪我啦，得番我一個啦」，可能是需要「陪伴」，我們可以花更多時間與他相處，聆聽他的心聲，或幫助他在不同興趣班和社群中認識朋友。即使我們想不到可行的策略滿足孩子需要，我們也可以陪伴他們一同哭泣，去接納這些負面感受，而不是逃避、壓抑或批評這些感受。

從古詩學習抒發離別感受

在上學年，我們與伙伴學校合作製作了小三的跨學科課程，將「社交情意教育」融入中文科，藉李白的《贈汪倫》教學生面對離別的感受，亦講解同理心、關愛等價值觀，呼應教育局「以全面和綜合的模式推廣價值觀教育，不局限於特定課堂」的理念。

《贈汪倫》記載李白與好友汪倫送別的場面，教師以詩的內容為例，讓學生明白「感受無分對錯」：「這首詩寫村民唱歌跳舞，以熱鬧的氣氛表達離別。離別時可能會傷心、不捨，也可能會有感激、祝福對方的感受。我們的感受就像天氣一樣，有時晴、有時陰、有時雨，還有許多變化。不論正面或負面感受，都是我們重要的一部分，我們可以接納自己有快樂的時候，也會有失落的時候。」在另一節課堂，教師帶領學生撰寫一封給朋友的書信，在感講的感受詞彙卡幫助下，學生嘗試在信中分享感受，其中一名學生寫給最近移民好友的信，令人十分動容：「你好嗎？自從你去了英國定居後，你和你的貓過得好嗎？你愛吃那裏的食物嗎？這3個月我很孤單，小息時也沒有人跟我一起玩了。謝謝你能成為我的朋友。」

人生難免有聚有散，即使親友沒有移民，像升小、升中階段的轉變，對孩子來說也是一種離別，需要適應和消化。各位家長和教師，讓我們一同以「善意溝通」，聆聽和接納孩子的感受，陪伴他們面對變幻莫測的生活。

文：李楚倩（「JUST FEEL 感講」項目主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第490期]