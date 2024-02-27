家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（八）

【明報專訊】上回提及的「突顯強項」（signature strength），乃正向心理學當中的人類6大美德、24個性格強項中的突出優勢。其實，要培育堅毅強韌的孩子，家長不應只將焦點放於孩子的「最強」與「最弱」，而需要了解孩子的不同面向和優勢。每個孩子都擁有不同的性格強項組合，只是在每個人身上的比重不同，以及在不同的時候展現。24項性格強項可以分為以下6大美德類別：

認知美德：包括創造力、好奇心、判斷力、喜愛學習和洞察力

情緒美德：包括勇敢、堅毅、誠實和熱情

社交美德：包括愛和被愛的能力、仁愛和社交智慧

公民美德：包括公平、領導能力和團隊合作

調節美德：包括寬恕、謙遜、謹慎和自律

心靈美德：包括對美麗和卓越的欣賞、感恩、希望、幽默感和靈修性

每種性格強項都是寶藏

電影《年少日記》中的有傑雖然學業成績欠佳，但個性乖巧，他的性格強項大概不在認知學習上，卻仍能展現出獨特的好奇心與創造力。此外，他的調節美德強項展現在於他對別人的寬恕和謙遜，即使家長（特別是爸爸）與弟弟待他嚴苛與冷淡，但有傑大都能原諒和接受別人對自己的態度，自己亦保持謙卑。另一方面，他展現着強大的心靈美德強項，他深受漫畫家鼓勵，對美麗和卓越表現出欣賞，心存感恩與希望，盼望將來「總有一天會長大，成為想成為的大人」，並對日常生活中的嚴苛日子保持一定程度的幽默感，這些都使他成為一個充滿活力和熱情的人。同時，有傑亦展現高昂的情緒美德，尤其顯示在他的堅毅和勇敢方面，即使面對困難，他也能保持樂觀和積極的態度。可惜當有傑向媽媽提出自己有情緒病徵狀時，卻被忽視，甚至責難，再加上在生活上的連串打擊，使有傑失去希望，造成無可挽回的結局。

香港社會競爭激烈，家長往往重視孩子的學業成績，忽視了其他的美德與性格優勢。其實每一種性格強項都是一種珍貴的寶藏，值得家長和孩子去珍惜和發揮。須知道孩子也是一個全面的個體，有效地培育孩子的性格強項，不僅可以幫助他們建立自信心，也能使他們更能強韌抗壓。當孩子能夠認識並發揮自己的性格強項，他們能更好地應對生活中的挑戰和壓力，並從中獲得快樂和幸福。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第490期]