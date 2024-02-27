【明報專訊】近年又再流行性格分析，年輕人之間喜歡用MBTI的分析代碼打開話匣子。如果對文獻有正解，性格分析可以加深自我認識、改善團隊互動及人際關係。不過，網上資訊有時不盡不實，容易引起誤會，舉個例子，外向型及內向型的性格經常被刻板劃分為「喜愛夜蒲」及「獨家村」；但其實內外向性格分析，重點在「恢復精力的性格取向」：外向型人經過一周辛勞工作，會享受與朋友歡聚而恢復元氣；內向型人則希望靜靜地享受個人時間，沉澱及放鬆身心。兩個性格取態沒有高低優劣之分，更不代表外向的人不享受獨處，內向的人社交能力弱。

實感型爸爸 vs. 直覺型媽媽

老公覺得這些科學化性格分析工具很有趣，比生肖命理更實用。我們的性格類型完全相反，好聽叫「一凹一凸」，但可想像生活充滿小矛盾。其中一條性格組合是關於學習新知識、蒐集數據的時候，傾向是「實感型」還是相對「直覺型」。實感型的人比較注重現實細節，接收新信息的時候，先理解數據，掌握實證為本的例子；直覺型的人則比較關注抽象概念、持續發展，喜歡就着新資訊演繹未來的可能。

這一項，我們存在明顯分歧，例如當處理新家電的時候，老公傾向先閱讀說明書，我就會嫌他麻煩，傾向憑着產品的外觀直接嘗試使用。如果我要說服老公購買蒸焗爐，千萬不要解釋將來可以製作什麼美食，如何一物多用，他只會失去耐性並且否決購買。最有效的游說方法是拉他入去廚房，指出已預留空間放新的廚具，而且家用預算有盈餘，他就會點頭同意了。

當實感型的爸爸和直覺型的媽媽，面對小朋友教育安排，需要更多溝通技巧協調。老公想安排兒子參加復活節假期游泳營，連續5天上午9時（跨區）到達泳池。我聽完之後不置可否：現在是農曆新年還有一段日子才復活節假吧？况且要我每天送兩個大帝去游泳太辛苦了吧？

溝通協調 理性檢視雙方期望

彼時老公繼續用數據分析，什麼何詩蓓的泳會、早鳥優惠等，我完全聽不進去。聰明的他過了一天後換個游說方法：「老婆，有沒有發覺這個春天，你和大仔都經常鼻敏感、感冒，免疫系統好像大不如前？」

我心頭一暖，老公主動關心我！

「再者，我見弟弟好像長高了不少，但哥哥好像沒有發育。」

我都覺得哥哥真的比較瘦弱，讓我擔心……

老公見我反思中便乘勝追擊：「所以真的要培養他游水習慣，訓練心肺之餘又會長高發育，讓我幫他們報名，老婆你放心，報名手續這些瑣事，我跟進就好了。」

我點點頭同意，覺得老公好像有點道理，就算辛苦都覺得應該要帶孩子上游泳營。

然後……怎麼覺得好似中了「言語藝術」的圈套？

就算性格相冲，一家人的溝通協調都是可以學習的。不論你是用MBTI作為框架，還是用流年生肖為話題，都是一個途徑讓你和另一半理性檢視雙方的期望，達成協議。沒有最好的「夫妻命」，只有更好的「相處藝術」，順祝各位，龍年家和萬事興！

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第490期]