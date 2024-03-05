本周FOCUS．採訪手記：playgroup勿抱人去我去心態

【明報專訊】今期的封面故事，是探討playgroup。猶記得10多年前，知道playgroup是源於家長自組的遊戲小組，主要是給還未上學的孩子，有一些共同的遊戲時間。我亦明白，有時這些遊戲小組對家長的幫助，往往大於對小朋友，因為在小組裏，家長可以互相討論，甚至從觀察別人孩子的發展過程中，了解自己子女的發展進程是否跟同齡小朋友一樣。

了解子女發展進程

當年兒子未夠一歲時，我貪得意帶他上baby gym，不過在整個過程中，他都哭得很厲害，那時孩子還未懂說話，不知道他在哭什麼，是倒立的動作太難？還是四周聲音太嘈吵？當時導師跟我說，小朋友屬於觀察型，可以給他多一些時間去嘗試不同的新事物，不用強迫他。幸好那次只是試堂，所以我們之後便沒有繼續學。現在兒子已經10多歲了，看他今天的性格，才明白原來他真是一個對所有事物都非常敏感、很需要時間去適應新環境的慢熱型孩子，當年導師的建議，我一直也放在心裏，明白若強迫孩子去試新東西，或會帶來反效果。

因此，我十分認同東華學院人文學院高級講師馮詩韻所說，playgroup雖然對小朋友的社交或提升生活技能有一定的幫助，但亦並非一種必須參加的活動，參加前也不要抱着「人去我去」的心態，有時候，家長花多些時間與孩子互動，其實也能收playgroup之效。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第491期]