親子筆陣．童途有「理」：跌倒——幼兒學行必修課

【明報專訊】父母的其中一個重要天職是保障孩子的安全。為了避免幼兒在學行時跌倒受傷，家長會很自然地限制幼兒的活動，時刻捉緊着他們的身軀，或使用學行車等。然而，孩子在可控環境中「安全」跌倒，對體能和認知學習有許多好處，實際上也有助於他們將來減少跌倒風險。

無跌倒機會 或延遲平衡系統發展

每當孩子跌倒時，身體的平衡系統都會得到回饋的信息，了解跌倒的原因並作出合適的身體反應，保持平衡以防止受傷。這些保持身體平衡的保護反應發生在不同方向，如向前、向後和兩側。這些反應需要重複練習，如果孩子從未有跌倒的機會，可能會延遲平衡系統的發展。孩子因未能平衡身體，便會減少活動以防止跌倒，進而延遲姿位轉換，阻礙活動發展的能力。

每次跌倒後，孩子們都必須運用不同的肌肉互相協調，以有效的「動作計劃」作出不同的過渡動作，從而回到原來姿勢。如果孩子從坐姿向前側或後方不同的方位跌倒，他們可能會轉側身用手推動身體坐起來，或者從俯臥推起成爬行姿勢，以回復坐姿；如果孩子從站立姿勢跌倒，他們可能會從跪姿或蹲姿拉起來，手腳並用地推離地面站起來，或毋須手臂支撐下從蹲姿回到站姿。所有這些不同的姿勢轉換都是孩子鍛煉體能的最佳機會。

跌倒經歷刺激協調能力

跌倒的經歷還能刺激孩子的協調能力，讓孩子學會調整身體的姿勢，了解自己身體的極限及能力，使他在日常活動中更謹慎，在遇上挑戰時更懂得思考以解決問題。

家長可根據以下的建議，提供一個較安全的環境給幼兒，即使在活動時跌倒也不會構成重大的危險：

1. 清理空間：

確保活動環境乾淨整潔，沒有明顯的障礙物。

2. 安全家具：

確保家具和設備穩固且安全，可以在茶几或櫃枱的尖角周圍加上防撞墊。

3. 使用軟墊：

在活動區域鋪設軟墊、牀墊或厚氈子，提供額外的緩衝。

4. 監督和支持：

家長坐在孩子身旁，陪伴他們探索環境和運動，在必要時提供協助和指導，以確保他們的安全。請勿讓孩子獨自留在高處。

如有任何疑慮或需要特定的指導，請諮詢兒童物理治療師。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：何婉冰（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第491期]