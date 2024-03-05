華德物語：為華德福找實據

【明報專訊】大家好！話說華德媽上個月參加了在中國舉辦的華德福教育研討會，帶着一身收穫回到德國，繼續我的研究工作。這次經歷讓我受益匪淺，對自己的工作有更清晰的方向。正如人們常說的那樣，在思維困頓時出去走走看看，聆聽別人的分享，確實能夠為我們打開思路。

目前，我仍然是華德福教育行業的新手，主要任務為了解其教育理念，同時也要為「教育與心理健康」（pedagogy and resilience）的研究項目推動實證研究（empirical research）。這種研究方法的核心是通過收集和分析實際數據，以驗證或反駁相關假設，從而為「教育與心理健康」的主題提供更具體的指導和建議。

探討師生、同學關係

我們的研究主要探討不同教育模式對學生心理健康的影響。例如，在華德福教育中，一至八年級的學生由同一名「主班老師」（class teacher）帶領，以及與同一班同學相處。相比之下，在主流教育中，學生可能每年都會遇到不同的班主任和同學。我們將探討這種師生關係和同學關係，對學生心理健康的影響是否存在差異，以及引致這些差異的可能原因。

在訪問中國華德福學校期間，教授們也與學校家長交流。在一場超過200人的座談會上，有一名家長特別關心是否有實證研究證明，華德福教育與學生心理健康之間存在正面關聯。當時我毫無準備，教授卻突然提到我的名字，表示這個問題可以由其博士研究生來回答。於是，我講述了正在着手的研究項目。

盼展開全球華德福學校問卷調查

心理學家們在這個領域持續了50多年的深入研究，現在已經跨足到神經外科、醫學等領域，探討哪些基因與心理健康有關。然而，關於教育模式、師生關係對學生長期影響的論文相對較少，特別是非主流教育如華德福、蒙特梳利等教育圈的研究更是稀缺。因此，我們希望在全球範圍內的華德福學校做一項大型的問卷調查，並以數據分析為基礎，來回答這個既複雜又極為重要的研究問題。我們期待家長們都支持華德福教育所發起的相關研究。

目前，我已經收集了2011至2019年期間的4個數據群，正在建立數據分析模型，看看是否支持教育模式與學生心理健康之間的假設，期待在不久將來與大家分享。另外，我們也會在今年開展長期的追蹤研究，希望把數據庫建立起來，打通與不同界別的學術交流。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第491期]