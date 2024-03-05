讀書時節：做個理財小達人

【明報專訊】農曆年假過去了兩個星期，全體師生一起甩掉holiday mood，回歸學習生活中去。小息時，我和幾個學校圖書館服務團的孩子一邊把春節掛飾拆掉，一邊聊天。我逗他們說：「過完年啦！回歸現實，考試要來了。」幾個小孩彷彿被戳到痛處，叫苦連天。「老師，這不是最慘的……」突然有人在賣慘，大家都安靜下來了。這個五年級副隊長哥哥，繼續苦着臉說：「最慘的是，我的利市錢已經全部用完了！」馬上，有學生跟着哭窮：「你好敗家！我比你好一點，現在還剩兩百，還得撐到明年呢！」聽來真不知道這算是挖苦還是安慰。原來，孩子們陷入「財政困難」，也是一片愁雲慘霧，這點大人們應該也頗為感同身受。

小朋友不懂量入為出，早早把壓歲錢花光，不足為奇，我們都知道，理財方面的經驗和知識也是需要學習的。惟個人理財，作為教師也難以手把手教導。近年，我們給學校圖書館添置了好一些跟孩子講理財的童書，這些符合孩子程度的工具書，簡明又實用，有些甚至細緻地教導小讀者列預算表，培養孩子記帳的習慣，幫助他們建立理財概念。那幾個「面臨財赤」的小孩苦笑着，我伸手指了指那個書架，讓他們過去挑了合適的借回家——從閱讀中學習——理財。

說到閱讀學經濟，在同類型的童書當中，我特別向學生推介了「經濟學是什麼？」系列，這是日本兒童文學作家兼理財規劃師泉美智子的作品，繁體中文版由香港中文大學出版社出版，全套共6冊，分別是《如果沒錢了》、《如果沒有銀行》、《如果公司光想着賺錢》、《如果國營企業民營化》、《如果能收購整家公司》和《如果公司不顧地球環境》。

有趣故事 深入淺出講解經濟學理論

很多和孩子「講錢」的書，都是直接向小讀者闡述知識點的資訊類文本，而「經濟學是什麼？」卻是一套繪本，故事展開，輕輕鬆鬆地引導孩子學習經濟學的理論。比如，作者以「如果遊樂埸（主題樂園）免費」這種寫實又吸引孩子眼球的話題，解釋生活中常見的經濟學原理——合理的價格。對於孩子比較少接觸到的範疇，比如公司、股份、利潤和國營與民營的概念等，則用來地球開店的外星人、子烏虛有的小島國家等天馬行空的幻想故事，作類比說明，故事生動有趣；說理深入淺出。整個系列，從個人理財說起，到公司商業運作，再到企業社會責任，甚至全球經濟。

「經濟學」在小孩眼中可能是個陌生又抽象的詞語，但事實上，只要找到合適的材料和方法跟孩子討論，其實它並不難懂，而且，它是一門經世致用的學問，其原理在日常生活中俯拾即是。柴米油鹽、衣食住行都是經濟學，這些知識能幫助孩子適應生活，固然是小讀者有需要，也有能力去了解的。至於，經濟學作為一門研究人類行為、解釋社會運作的學科；一門討論人類社會怎麼將稀缺資源合理配置的社會科學，它提供一個重要的視角，幫助人們了解社會現象，甚至政治政策、環境問題和國際關係。所以，那是我們導航孩子漫遊書海、認識世界時，不能繞開的航標。

文：倫雅文

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第491期]