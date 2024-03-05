增添父能量：如何紓緩照顧星孩壓力？

【明報專訊】有特殊教育需要（special education needs，簡稱SEN）的男孩就像是來自另一個星球，有時候需要努力學習及適應人際間的相處及溝通，所以亦稱為「星孩」。最近機構出版書籍《增添父能量You are Special》後，有不少學校、教會甚至個別家庭訂取，希望幫助爸爸更了解自己在星孩身上的獨特角色。

星孩拒上學 爸爸痛罵後感自責

農曆年假過後，有不少爸爸都提到星孩不願上學，指他們每天起牀都會使出渾身解數賴在牀上，更會搬出無數理由，例如：肚痛、頭暈、疲憊不堪等拒絕上學，有個爸爸表示起初都會好言相勸，但當時間緊迫，爸爸終於按捺不住情緒痛罵了兒子一頓，破壞了父子關係，爸爸事後感到自責和後悔，究竟爸爸可以如何減輕與星孩之間的拉扯？筆者有以下3個貼士與爸爸分享：

1. 先促進親密關係後解決問題

瑞典兩名心理學家Boström和Broberg的研究反映，若爸爸與星孩的關係親密，爸爸的情緒會比較穩定，更能接受星孩的情况。因此比起解決問題，建議爸爸先以促進父子的親密關係為目標。以上述的例子，若星孩持續表示不願上學，爸爸可先擁抱他，並告知明白經歷長假期後，身體可能未必適應早起牀，待星孩的情緒穩定後，再與他訂立起牀及上學的時間，亦可嘗試在每晚睡覺前請星孩自己調校鬧鐘，讓他有份參與其中。

2. 跟同路「爸打」互相學習

印度職業治療師Raviraj Shetty團隊的研究發現，在專為星孩而設的爸爸支援小組中，能夠提供一個讓爸爸感到安全和不批判彼此的分享場景，爸爸能夠坦然分享養育星孩的技巧、知識、希望和困難，爸爸總會在聆聽其他組員講述父職故事時汲取到重要經驗，令爸爸看到出路。所以鼓勵爸爸與同樣育有星孩的爸爸組成同路人互助群體，定期分享交流，互相學習，有助彼此成長。

3. 與太太建立一致的親職協作

法國醫護學者Naomi Downes團隊的研究指出，當爸爸和媽媽的親職目標清楚一致時，較能夠在育兒上自動補位，不需要再為二人的照顧角色溝通和分工，亦能填孔補漏，見到星孩有需要就挺身而出。爸爸可主動與太太溝通，了解彼此差異，互相體諒對方的狀態，當大家情緒波動時，仍能夠容納對方可能出現的感受，讓日常對星孩的照顧和繁瑣事務，能夠在夫妻的親密關係之中互相支持。

作為照顧者一定有不少壓力，爸爸要明白養育星孩是一個旅程，沒有捷徑。與星孩建立的親密感，獲得星孩的信任，是爸爸用心和努力照顧才能獲得的回報。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第491期]