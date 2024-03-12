活學活用：體驗式學習 不一定上山下海 玩「蚊、蛙、人」遊戲 理解食物鏈

在常識科，學生透過活動，親身經驗到「生態網」是如何結成及被破壞，不單認識到地球生物是互相依存，更明白到保護生態的重要。（受訪者提供）

【明報專訊】自2000年教育改革以來，教育局一直提倡「體驗式學習」（Experiential Learning），學界亦致力配合，不斷為學生創設多元化的學習經歷。但林林總總的活動，怎樣才稱得上是有效能的體驗式學習呢？是否必須讓學生走出課室，上山下海？或者每課堂都要設計得像繽紛嘉年華模式般，皆大歡喜呢？

有學者指出，體驗式學習的重點不在於活動形式和時間長短，最重要的，是教師能否對準教學目標，對焦學生的需要，並在活動過程之中，引導學生發現及反思，產生學習的元素。

文︰沈雅詩

教改其中一個重要環節，是推動「全方位學習」，希望學校多讓學生在真實情景中，透過體驗式學習，獲得知識、掌握技能及培養正面的價值觀和態度，培養他們終身學習的能力，促進全人發展。這十多二十年來，各類體驗式活動如雨後春筍般在中、小學湧現，然而，多姿多采的活動背後，也使部分教育工作者感到迷茫。「我曾經有好一段時間，愈做愈懷疑人生。我經常質疑自己所辦的活動，究竟是否真的帶來學習。」五邑鄒振猷學校校長鄭麗娟說。

設計活動 要定明確課程目標

在鄭麗娟30多年教學生涯中，不論是當教師、課程發展主任、副校長，以至今個學年升任校長，她都熱中於體驗教育，「最初我推體驗式學習時，什麼都不懂，純粹覺得，學習不應該只停留在紙筆課本那麼單向，以致我不斷去想，如何能令課堂有趣些，吸引些，學習模式更多樣化」。於是在不同崗位上，她都積極引入活動，但漸漸地，她開始心生疑問：「當我不斷去追求，活動要好玩，氣氛要熱鬧，能令學生感覺開心，但我做了這些，是否就一定有學習發生呢？還是單單把大家的情緒推得高漲而已？」

究竟理想的體驗教育，應該具備什麼元素？香港教育大學教育及人類發展學院課程與教學學系講師江浩民（Raymond）表示，最重要是活動能同時涵蓋體驗和學習兩部分，「體驗元素是必須的，但又不能單純只得體驗，體驗是需要促進學習，兩部分需要相輔相成」。

學習什麼，亦是關鍵。

Raymond說，教師在設計活動時，需要設定明確課程目標，期望能讓學生在過程中，學到什麼，「教師應該是就着某個目標，去提供相關經歷給學生去體驗。假如活動沒有訂好目標，那就只會為學生帶來漫無目的之體驗」。

小學「打工假期」 做幼園助教

為加深對體驗式學習活動的了解及帶領能力，鄭麗娟在上學年以兼讀形式，攻讀教大「體驗式學習活動領導文學碩士課程」，雖然她還未畢業，但已急不及待把課堂所學到的，帶回去學校實踐，包括修正該校近年持續推行的「打工假期」校本體驗活動。

鄭麗娟透露，自2021年起，學校每年暑假都會招募10多名五六年級學生，到鄰近幼稚園擔任兩個星期的小助教，協助幼師照顧新入學的幼兒。她坦言，當初是抱着「服務學習」的心態去策劃這個活動，相信透過服務他人，學生會有得着，但至於想學生具體學到什麼呢？則沒有詳細擬定。但現在，就會更加有針對性，「我們轉向從學習者的角度出發，想想孩子們最需要學什麼，然後再切入」。她說，同工們都察覺到當今的孩子往往比較自我，欠缺同理心，責任感不足，也容易放棄，而溝通協作能力，亦需要有提升。

找到焦點後，整個體驗活動便變得不一樣。「坦白說，以往做校外服務，會比較重視結果，因為孩子是代表學校提供服務的，總是擔心他們出錯，會影響校譽。之前，為免他們『返工』遲到，我們每朝早都會提前集合，然後才帶他們到幼稚園。但既然現在我們清晰知道，是想小朋友學習有責任感，於是取消了集合的安排，同學需要自己上班、拍卡、簽到；另外，以前學生做服務時，都有我們的老師在旁支援，那小朋友便沒那麼容易出錯，但現在，老師仍會在場，但就不再出手協助，只是觀察學生如何獨自應對問題。」

給予學生空間 每天反思交流

Raymond也認同，教師在帶領體驗式學習活動時，給予學生空間是十分重要的，「其實老師不需要過度參與、準備，無疑這樣做，小朋友是可能會在過程中出錯的，但這樣，反而令他們有機會檢視自己的不完美，繼而修正，並累積經驗，用於將來」。

由此可見，引導學生發現及反思，才是教師在體驗式學習活動中，最重要的角色。「以往的『打工假期』，我們會待整個活動完結後，才跟學生一起反思。但其實更理想的做法，是每天都有反思交流的時間，包括讓學生分享當天感受、在工作上遇到的困難，然後老師給予口頭回饋和建議。這樣的反思，意義更大，因為同學仍有機會在活動中作出修正。」鄭麗娟說。

說起體驗式學習活動，不少人會即時聯想到課外活動，或是以為一定要走出課室，甚至上山下海。鄭麗娟指出，它其實是一種學習模式，也是一種教學策略，能應用於日常課堂之中。例如處理高小常識科關於「食物鏈」、「生態網」等課題時，該校教師為把抽象概念變得形象化，便讓學生在課堂玩「蚊、青蛙、人」的體驗遊戲，「其實即是『包剪揼』，只不過用象徵『蚊』、『青蛙』、『人』的肢體動作代替『包』、『剪』、『揼』。玩法是蚊可叮人，青蛙能食蚊，人則會吃掉青蛙，藉此解釋三者是食物鏈的關係」。當學生明白什麼是食物鏈後，每人再扮演地球上不同的生物，教師會先利用毛線把相依附的生物連結起來，學生便會慢慢見到一個逐漸變大的線網，之後再因着不同的情景，例如因為政府填平濕地作城市發展，教師遂把受影響的生物移走，部分線網隨即被剪斷，「在活動之中，小朋友會親身經歷到生態網中的生物，是如何環環相扣，互相依存，互相影響。相信孩子這樣學，會比起純粹讀課本，看圖片，印象更加深刻」。

對準焦點 毋須花長時間

然而，眾所周知，香港的課時十分緊絀，教師在課堂真的花得起時間這樣「玩」嗎？Raymond笑說：「『高手』帶體驗式學習活動，不一定要用很長時間，只要能夠對準教學目標，學生很快便會有體會，然後老師就可以帶學生去反思，接着再做輸入。」鄭麗娟補充：「我反而覺得，老師應該分辨好哪些需要深入去教，哪些略略教就可以，而並非每一課都花相同時間去處理，我對這種教法有保留的。」

[Happy PaMa 教得樂 第492期]