打破框框：校長教師「轉行」 探索職場面貌

【明報專訊】生涯發展教育，已經成為中學不可或缺的一環，當中不少學校，亦會借助各類型的體驗活動，豐富學生的學習經歷。其中基督教香港信義會信義中學（下稱信義中學）更非常破格，不單安排學生到不同機構「打工」，更連校長、升學就業輔導主任都一嘗「轉行」的滋味，藉此了解職場新面貌，與學生同步連結。

生涯發展支援更貼地

信義中學校長梁冠芬透露，該校的生涯發展教育經歷過不同的階段，以往較集中做升學輔導、提供職業資訊、參觀職場等活動，近年則更着重學生的職業體驗。最近，他和教師們更一起走出教室，分別到人力資源公司和IT公司工作，跟同學齊齊以職場新鮮人的身分展開探索。

「我們做老師的，中學畢業後便入大學讀書，大學畢業後又返回學校教書，其實都沒有離開過校園。今次有機會接觸其他行業，我和同事都有很深刻的體會。」他舉例，今次自己是以WFH的形式上班，在線上跟不同部門溝通，與外地的同事開會，感覺新穎；教師則發現，一個行業例如IT，原來當中也涉及很多不同工種，包括市場推廣、銷售、客戶服務等，對行業的認識，會比從前更全面。「今次獲得的寶貴經驗，幫到我們日後能夠更『貼地』去支援學生的生涯發展需要。」梁冠芬說。

引導學生選最喜歡學科

除了工作探索的體驗學習活動，信義中學推動的生涯發展教育，同樣重視價值教育。「我們透過不同的桌遊、工具，幫助學生了解自己的性格、價值取向，讓他們更清楚自己的未來發展方向，知道有什麼工作會適合自己。」他又謂，該校每年都有畢業生，因為不想但求取得大學學位而選讀自己不喜歡的學科，他們寧願修讀副學士，也要堅持選擇最喜歡的科目。「我十分多謝教師團隊，藉着生涯發展教育，使到同學懂得作出這樣的抉擇。年輕人的人生路很漫長，實在不應該太短視，好應該選讀適合自己、感興趣的學科。」

[Happy PaMa 教得樂 第492期]