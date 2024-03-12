本周FOCUS．採訪手記：搵工體驗 校長做見習生

【明報專訊】眾所周知，教育工作不易做，但尚幸教育界仍然有不少有心人，貫徹以學生為本的精神。像今期封面故事的五邑鄒振猷學校校長鄭麗娟和基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬，雖然一個是小學校長，一個在中學工作，但兩人都有一個共通處，就是熱中於體驗教育。

戲劇融入課堂 加深課文理解

認識鄭麗娟校長好幾年，當時她還是副校長，記者有幸參觀過她任教的一節中文課堂，看着她如何把戲劇教育融入課堂，讓學生通過代入課文的故事角色，加深對學習內容的理解，當日精彩的課堂場面，至今仍歷歷在目。鄭麗娟如此積極推動體驗式學習，是因為她覺得這種教學策略有很多好處，包括深化教師對學生的了解，「例如我們的『打工假期』，從中老師會看到學生很多在課堂上看不到的樣子，叫我們不再單循學業的角度去看孩子，因為人其實是立體的」。

至於梁冠芬校長，為使學校的生涯發展教育更「貼地」，不單安排學生到不同機構「打工」，自己也披甲上陣，他更自爆「瘀事」。事緣該校參加了「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」，計劃內有10份工作可供他申請，惟他力有不逮，「我發現自己真的跟社會有點脫節，有很多工作，要利用大數據做分析，我不懂；有些工作，則需要很有活力，例如在跳舞學校當助教，我一把年紀，又不行。最後只得兩份工作可以嘗試申請，一是賣麵包，二是在人力資源公司做trainee（見習生）」。結果麵包店無回音，他獲人力資源公司「聘用」。梁冠芬笑說︰「雖然只是短短幾天的工作體驗，但我都很擔心，怕自己做不來，會被『炒魷魚』！」但這個親身經歷，卻令他更知道怎樣裝備學生、與他們同行，這正是體驗教育的可貴。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第492期]