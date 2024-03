「賽車」小子：賽車模型STEM課程 學驗車、設計與工程 小學冠軍「F1車隊」 出戰英國

速度其次:F1 in Schools評分機制主要分為3大類,包括Car Scrutineering(賽車檢驗)、Design & Engineering(設計與工程)及Verbal Presentation(口頭陳述)。跑車的速度只佔其中一部分。(受訪者提供)

進身總決賽:Ryan(左起)、Kaspar、Aavan、Pius和Jack組成的Redstone Sword代表中國香港出席3月英國舉行的F1 in Schools小學組總決賽。(馮凱鍵攝)

next

【明報專訊】5個8至9歲的男生Ryan、Kaspar、Aavan、Pius和Jack組成的Redstone Sword,參加了本地首屆F1 in Schools小學組比賽,不單在2月初舉行的賽事中獲得香港區決賽冠軍,更獲得到英國出席總決賽的資格。今天(12日)正是F1 in Schools小學組在謝菲爾德(Sheffield)作賽的日子,雖然截稿前仍未知結果如何,但幾個小朋友已在連月來的準備中,汲取了寶貴經驗,學到如何向夢想努力進發。

文︰顏燕雯

2022年,生產力局把F1 in Schools STEM課程引入香港,這是一個非牟利的全球教育活動,提供有系統、以工程為中心的STEM課程,以提高學生的工程、團隊管理和演講技巧。如真實的一級方程式比賽般,學生需要透過電腦的工具軟件,設計並製造賽車模型,再利用壓縮氣體推動賽車作比賽。至今本地已舉辦了兩屆中學組F1 in Schools香港區比賽,勝出學生有機會代表中國香港區前往不同地方參加世界賽,而小學組賽事則於2023年首次舉辦,參加學生可透過學校或個人名義參賽,在讀畢F1 in Schools提供的全方位學習課程後,便可參與本地賽事,爭取出席世界賽的入場券。

港60支隊伍中脫穎而出

生產力局表示,今年全港共有60支隊伍參與小學組各項賽事,經篩選後共有6隊打進香港區決賽,最佳3隊獲勝後可代表中國香港區前往英國參賽,並於出賽前接受培訓,包括與隊伍重新檢視於香港區比賽中的不足並提出意見,以提升隊伍的水平,例如比賽車輛應如何改善以增加車速等,希望隊伍能取得更佳成績。而5個男孩組成的Redstone Sword則是香港區決賽的冠軍隊伍,他們更同時獲得Best Brand Promotion Award。

Redstone Sword的5個「車手」Ryan、Kaspar、Aavan、Pius和Jack為香港華人基督教聯會真道書院(小學部)的三年級學生,有熱愛一級方程式的家長知道這個比賽後,便在家長群組邀請同學組隊,大家最初都只是希望讓小朋友上F1 in Schools STEM課程拿取經驗,沒想過他們會參與比賽,甚至最後獲得冠軍再到英國出賽。而小朋友在學習過程中,漸漸領略到這個比賽的有趣之處,包括要好好分工合作,如每人在隊伍中都會擔任不同角色,分別為隊長、設計工程師、平面設計師和製造工程師,負責帶領不同任務;在設計賽車的同時,又要學會巿場推廣,如經營Ig、尋找贊助商等。比賽日除了要賽車,也要做pit display,利用展板和口頭陳述介紹他們的隊伍和創作。5個小男孩在多個月的努力下,最終於本地賽中摘冠。「可能我們present時有信心,笑容和聲線都足夠,所以在那一部分取得較高分。」隊長Aavan說。幾個男孩也笑指沒有想過會有機會贏,Kaspar更稱:「當評判讀到第二名也沒有我們的名字,我以為我們什麼獎也沒有,怎知道是冠軍呢!」

9歲孩子找贊助商 經驗難得

Redstone Sword其中4個隊員在家長陪同下,3月9日出發到英國,參與為期9天的活動,包括參觀Silverstone Museum、The University of Sheffield等,其中一天會參加小學組比賽。訪問之時,他們正為出戰世界賽做準備,亦積極地尋找贊助商,原來課程除了STEM,還包括企業管理、市場推廣及品牌建立等項目,隊伍可寫計劃書,向不同機構或人士申請資助,包括贊助物資和經費。據Kaspar爸爸Lorenz透露,這些活動確實為孩子們帶來不一樣的經驗,也看到小朋友不斷地成長,「找贊助商時,小朋友和我們家長最初沒有太多頭緒,以為一間也找不到,在家長們合力協助後,首先得到Mil Mill(喵坊)紙包飲品盒回收漿廠暨教育中心回覆,雙方聯絡後,小朋友更有機會參與一次再造紙體驗,令大家信心大增。小朋友之後更主動去尋找其他機構,無論自信心、團隊合作及表達能力也有提升,對一個9歲孩子來說,是十分難得的體驗」。

[Happy PaMa 教得樂 第492期]