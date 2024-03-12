親子筆陣．教女無方：執手尾

【明報專訊】「執手尾」意指收拾爛攤子。可以是自己收拾自己的爛攤子，也可以是替別人收拾爛攤子，亦可以是別人替自己收拾爛攤子。我們當然不希望遇上爛攤子，但現實是爛攤子總是出現。若可以選擇，你寧願自己的處境是以上的哪一種？最不希望出現的又是哪一種？

讓孩子在錯漏中學習

家中要執的「手尾」每天都多。小朋友的玩具、廚房的碗碟、被到處亂放的衣物書籍，通常是最看不過眼的那位衝出來邊罵邊執拾。兒時蘇菲「執手尾」能力發展遲緩，對一地玩具、紙碎可以視若無睹、無動於中，怒火中燒的母親大罵後，蘇菲愣住了，然後淡淡地說：「你為何那麼嬲？」原來她不是看不見，而是她根本不認為那是爛攤子，一地玩具紙碎無阻她生活，又何須費力去執？結果以後就將她霸佔公家地方的物品放回她自己的領土內，包括她的書桌、窗台、牀，漸漸地她發展了物品擁有權的觀念，才開始有「執手尾」意識。

上了小學，要執的「手尾」也不少。做漏功課、忘記帶上課用品的情况誰也經歷過，問題是這手尾由誰來執？感謝母親要照顧人口多，從不理會我這些非關生死健康的問題，也慶幸蘇菲小學、中學均不接受家長於上課期間送交物件予學生的安排，讓我和蘇菲自小明白要負責自己爛攤子問題。

孩子漸長，要執的「手尾」更複雜了。睡覺前才記起第二天要默書、零用錢不夠餘下日子使用、說錯話不明不白惹怒同學、帶領活動前拍檔因病請假、約了同學做報告卻有組員爽約、負責幫班會訂「班Tee」卻訂錯顏色……人生不如意事十常八九，這類似的爛攤子總會遇上。以上爛攤子的複雜度在於釐清「手尾」的責任，誰應負上最大的責任？其他人有責任嗎？誰負責出手去執？哪個部分要請人幫忙？如何提出執手尾的要求？這些問題家長不能代勞，因此在孩子成長過程中，我們也不應奪去他們學習「執手尾」的機會。

自己爛攤子自己執

人生有不少令人無奈的「手尾」。選錯科入錯職場、投資失利、一段爛透的感情關係、追尋理想路上膠着狀態，這些「手尾」，即或你要問責誰，但還得自己去執，如何執拾好自己人生的爛攤子外，還要有頑強的意志、強大的能量去治療心靈的傷痛。

回應首段的問題，相信我們都不希望由別人替自己「執手尾」，自己的爛攤子固然希望由自己執，至少可以減低那份罪疚或情感負擔。那麼，下次見到孩子的「手尾」時，不妨忍耐一下，想想機會來了，讓孩子好好成長。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第492期]