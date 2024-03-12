荷事荷地：荷蘭設學童單車試

【明報專訊】荷蘭被稱為「單車王國」，除了單車數量多，單車也是當地最普遍的交通工具。但你又知否在荷蘭踩單車，孩子是要考試的呢？

兒童考試不兒戲 設筆試路試

在荷蘭，據統計一個一家四口的家庭，就有4架單車或以上。不少父母在小孩4歲左右便先讓他們學習平衡單車，然後才學兩輪單車。學童到達小學groep 7（即香港小學五年級），便要參加全國學童單車考試Verkeersexamen。這單車考試一點也不兒戲，先由教師檢查每架單車是否合規格，例如單車高度是否合適、煞車掣是否良好、輪胎是否打足氣、學童的平衡能力等。通過後可參加筆試，例如是否懂得每一個路牌的指示、轉彎時的左右手勢、道路基本常識等；筆試後，才可真正進入大馬路參加路試。當然，及格與否，你依然可以在路上踩着單車四圍去。

荷蘭各地的單車路徑和設施都非常完善，大部分踩單車的人都不會佩戴安全頭盔，不過，荷蘭對踩單車的人也有基本要求，例如漆黑時分，單車前後燈必須亮起，另外也禁止踩單車時使用手提電話等。而政府人員還會定期檢查單車是否停泊太久沒用而作出警告，警告無效便會將之沒收。

訓練自立能力 培養生活智慧

我家兩名兒子升上中學後，單車就成為他們日常必需品。除了上學，也是他們課餘參與課外活動周圍去的交通工具。因此，他們除能掌握單車基本技巧外，也能看懂地圖。無論遇上何種天氣，每天變化不定的交通狀况，他們都從容不迫地踩着單車前行。此外，他們還學懂如何維修單車。有一次，我兒子在上學途中單車鏈甩了，他並沒有慌張地打電話回家求救，而是把單車停在路旁自行維修；又有一次遇上大風暴，我正擔心他會被風吹翻，怎知他回到學校後，發短訊告訴我：「我踩在一個身形強壯的人後面，（他）為我擋了迎面吹來的風，讓我可以安全踩到目的地。」我深深佩服他們的小智慧。

在單車的路程上，我領略到荷蘭人面對困難時的毅力和智慧。原來我的兒子也在不知不覺中訓練有素呢！

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁他鄉的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

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[Happy PaMa 教得樂 第492期]