多元導航：強化家庭抗逆力

【明報專訊】在一次演講場合上，收到一名中一學生家長的提問：「社工，我們都明白家庭需要因應環境的轉變而調整相處模式，但作為家長的我們，可以如何讓子女放下手機，參與其中呢？」

眼見該家長的困惑表情，以及周邊家長對答案的期盼，筆者深信這是現今家長的擔心及燒在眉睫的話題。筆者亦嘗試邀請在場家長分享他們的看法，而他們亦紛紛說出了疫情前後轉變的一份無奈。

突如其來的疫情，令學生課堂從實體轉為虛擬，學習更需依靠電子產品的支援。同時，疫情限制了社交活動，子女的娛樂容易變得單一，不是觀看網上影片，就是玩手機或電腦遊戲。雖然現時學校、社會、生活大致復常，然而使用電子產品的習慣並未有重返疫情前的狀况。

子女沉迷手機 擔心演變衝突

在場的其他家長也表示擔心子女沉迷手機玩樂，不懂自我管理，成績受影響及眼睛受損等。而他們每每把擔心告知子女的時候，卻往往變成與子女間的衝突。

筆者衷心表示理解家長的困擾，同時，表示除了聽到擔心外，還聽到家長們對子女的期望，希望子女在學術上有良好成績，有健康的身體，有良好個人行為、表現及個人成長（自我管理能力提升）。

建立坦誠溝通 求同存異

筆者邀請家長嘗試與子女講述自己的期望，以及期望背後所包含的意思及原因，以開啟一個坦誠的家庭溝通旅程。不妨從今天起，嘗試善用更多具探索的問題，例如以「可以告訴我，你今天的安排是？」去取代「你又打緊機呀！」讓親子之間可以在更多的聆聽與表達中彼此了解想法與期望。

而站在青少年的角度看，他們同樣需要面對生活習慣的轉變，過往他們可從學校、生活、社交及興趣發展之中，探索及發掘自我。然而，疫情的來臨，影響了他們的成長節奏及生活習慣。他們的確較疫情前需要依靠電子產品，以配合及滿足個人的成長及學習需要。

作為家長，我們可以將擔心及期望轉化成家庭溝通的機會，不論家長與子女的想法與期望是否一致，在求同存異間調適相處節奏，磨合出一個最適合的家庭相處方式，讓家庭建立一個更鞏固的關係。

祝願每個家庭都能擁有更多的明白、理解與體諒，發揮更強大的「家庭抗逆力」。

文：江卓勤（香港家庭福利會 註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第492期]