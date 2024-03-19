親子百分百：管教秘笈

【明報專訊】子女要學習，家長也需要掌握管教理論及知識。其中，理解整全的概念，掌握實踐時的微細技巧，處理實踐中的盲點並檢視過程，以及堅持運用這些技巧都十分重要。以下是節目受訪的專家，以生動活潑的方式來介紹這些要點。

試想像家庭是一座建築，概念就是支撐建築的基礎。家長首要清楚知道自己的管教價值觀和目標，這是建造一座堅固房屋前必備的明確藍圖。接下來，家長應該將這些價值觀和目標，融入到日常的教養行為中——用磚塊一層一層地建造房屋的牆壁。最後，家長需要讓孩子知道家中的規則和期望是一致的，這就像是給房屋加上屋頂，讓整個結構更穩固。

確立教育價值觀 引導孩子行為

了解概念後，家長需要學習如何在實際生活中應用。這如同把房屋裝飾得美觀舒適。家長可以先使用積極的語言和鼓勵，來引導孩子的行為，表達對孩子的關心和支持，並提供具體的肯定和讚賞。家長還可以學習建立明確而具體的規則和紀律措施，並運用正確的時間和方式作獎勵和懲罰。

反思管教盲點 堅持愛的教育

實踐管教時，家長或會意識到當中的盲點和挑戰。這就像檢查房屋有否漏水的問題。有時候，家長可能會受到自己的情緒影響，或者與其他家庭成員溝通出錯。家長應該持續反思和檢視管教方式，並願意作出必要的調整和改變。這就像是及時修復房屋中的問題，以確保整體的穩定和維持其功能。

管教是一個持續的過程，需要家長的堅持和耐心。這就像是維護房屋的定期保養一樣。管教的結果不會立即顯現，但家長持續的努力和堅持會漸漸產生積極的影響。家長亦可以建立一個積極的管教計劃，制訂明確的目標和行動步驟。我們亦應該給予自己和孩子一些彈性和容許錯誤的空間，學會從失敗和挫折中學習和成長。最重要的是，家長應該將管教視為一種愛的表達方式，並與孩子建立良好的關係和溝通，以促進他們的成長和發展。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

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[Happy PaMa 教得樂 第493期]