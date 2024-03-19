教大GPS：企業家精神是生活技能

企業家是指自己建立和營運事業的人。一般人聽見「企業家」都會聯想到商業、首富等與金錢相關的詞語 ，像是為人所熟悉的馬斯克、喬布斯等。然而，不少人往往只看到他們的成功，較少去探究在背後驅動他們邁向成功的企業家精神。企業家精神是指透過創新、勇於冒險和自我激勵等特質，來追求創造價值的機會的心態和動力，這亦是從小就開始培養的能力。筆者並非鼓勵從小就要灌輸做生意、賺錢的概念，而是希望家長從生活入手，培養孩子的企業家精神。

培養自主 規劃生活

自主獨立是企業家精神的基礎。孩子需要懂得規劃自己的生活，培養自主。家長有時候過分着緊，不自覺為孩子預備所有事情。筆者建議應給予孩子從小事開始參與規劃生活的機會，讓他們從基礎開始計劃及籌備，家長則扮演顧問的角色，例如讓孩子計劃分配八達通的餘額，建立良好的理財習慣，同時也可以自主地使用金錢，學習如何用得其所。像是喬布斯推出iPhone前已有長遠計劃及前瞻，他先以不同產品嘗試，再把不同功能合成為智能電話，推出當時市場從未想像到的新產品。

有冒險精神 才能走得更遠

作為孩子的顧問，家長也會害怕子女出錯，但是「失敗乃成功之母」，嘗試過失敗才能達至成功。就如孩子玩電子遊戲，每一次面對失敗都是寶貴的學習體驗，經歷過失敗才能夠掌握過關的攻略。套用到日常生活之中，擁有探究和冒險精神才能走得更遠。這當然不是任由孩子犯錯，而是在可接受的錯誤範圍內，讓他們有失敗的經歷及空間，並與他們一同檢視如何改善。例如家長能夠控制八達通增值金額和增值次數，在可接受的範圍讓孩子計劃如何善用金錢，同時又可以了解他們的決定。即使如馬斯克SpaceX的太空計劃，也經歷過很多次試射失敗，才能成為與NASA登月的合作伙伴。

家長勿過分參與 給孩子自由

最後是培養孩子有洞察力及預見結果的判斷力。當面對關鍵問題，很多家長都會主動提供支援，但如果每一次都是由家長發現問題並幫忙解決，孩子就未能從失敗中汲取教訓和成長。與孩子同行對培養他們的主動是很重要的，筆者建議家長只需要適當介入，不用過分參與，給予孩子自由度。這樣就能培養孩子面對問題的洞察力，不是在問題出現後才去思考解決方法，就像馬斯克明白如果火箭只能使用一次，便很難做到地球與火星往來，故他很早就察覺到能重複使用的火箭的需要。同樣，如果孩子對理財有良好的計劃，亦有助他們規劃未來人生。

因此，企業家精神並不止是用來創業賺錢，亦是一種生活技能，家長可以透過日常生活來培養孩子這方面的能力，讓他們有空間去面對失敗和成長，好好規劃人生。

文：林浩瑋（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第493期]