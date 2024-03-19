升學攻略：細B未適應幼園 重讀做大B

【明報專訊】幼稚園及小學篇

問◢ 我兒子是12月出生的細B，有幸獲心儀幼稚園取錄入讀K1，但因為與同級的小朋友年齡上始終相差了一些距離，上學近半年，也未見他在學習動機或社交上有很大的進步。下學年應該讓他升上K2，還是留級一年做大B，又或轉校好呢？若轉校往馬鞍山區有何建議？另在新校重讀一年K1還是念K2較好？

答◢ 去年你12月出生的兒子獲心儀幼稚園取錄，但因為小朋友是細B，你認為他在學習與社交上進步不大。其實這和你兒子對幼稚園的適應能力有關，即是細B通常比一般同學在認知和社交能力上較弱，解決方法是給他在原校或到另一幼稚園重讀一年做大B。如果想轉校，可考沙田區辦得比較出色的免費幼稚園，如明愛沙田幼兒學校、馬鞍山靈糧幼稚園、新界婦孺福利會博康幼兒學校、基督教神召會合一堂幼稚園及香港基督教服務處雋樂幼稚園（沙田）。

讀書型選活動式學校？

問◢ 小女獲保良局蔡繼有學校及港大同學會小學取錄，因女兒是讀書型，偏向文靜，想給她多點活動式教學，讓她性格開朗一點。不過由於家在港島東，我較想選擇港大同學會，但蔡繼有又好像有更大的發展空間。如以愉快學習來計，你會建議選哪一間呢？

答◢ 女兒性格偏向文靜，究竟替她選一間傳統式學校還是活動式學校？我偏向「順勢而行」，即順着孩子的性格。活動式學校除非硬性規定學生一定要參加某些活動，否則讀這類小學也不一定能改變學生的性格，故我不反對你替女兒選擇港大同學會小學。這直資一條龍學校課程具彈性，英文水平佳，小六畢業生可以直升至其中學，課外活動多；又基於「就近入學」，所以可以考慮替女兒選此校。如以愉快學習來計，兩間小學也差不多！

聖羅撒幼園生不一定直升小學

問◢ 本人居住地為40校網，打算為女兒報考聖羅撒幼稚園，請問此校是否一定直升上小學？如果選小學時我們有20分，應選聖羅撒小學作首選，還是選中華基督教會協和小學（長沙灣）或荔枝角天主教小學好呢？

答◢ 聖羅撒幼稚園畢業生不一定直升其小學。聖羅撒學校、中華基督教會協和小學（長沙灣）和荔枝角天主教小學都頗為受歡迎，用20分來報讀要和25分的競爭，所以機會只有80%，而荔天比協和機會高些，協和又比聖羅撒高些少。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第493期]