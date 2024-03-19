童繪遊樂場：將繪畫變成習慣

【明報專訊】我經常鼓勵學生要多繪畫，如能夠將繪畫變成習慣就更加理想。筆者一位已故畫家好友，他真真正正能夠貫徹每日繪畫，就算農曆年初一也不例外，遇到外遊就會帶備簡單畫具隨機「寫生」，持之以恆的堅持和對繪畫的熱誠，實在令我佩服。此外，他的作品還有一個特色，在繪畫具色彩的作品時，總會加上他鍾愛的桃紅色，或多或少，或明顯或隱晦，沒有固定標準，純屬個人對這種色彩的偏愛，那份「桃紅色」的個性固執，也突顯了他對藝術的執著。

不拘時地 題材隨心

每逢長假期，我都會離港休假，在這段期間當然也會抽空繪畫，備用繪畫素材以簡單為主，可能身在外地，在感覺上也不一樣，在放鬆的心情下，沒有既定時間，也沒有既定地點，無論身在酒店、餐廳，還是公園，總之想畫就畫，題材也沒有一定。現今受惠於科技的方便，無論是面對環境的實物寫生，還是透過互聯網作資料蒐集也實在簡單不過，但在課堂上我仍建議學生先將資料圖片列印出來參考，以減輕眼睛長時間接觸屏幕的負擔。

現在，就和大家分享一些我這次農曆年長假期的小作，主題以一些印象深刻的電影人物為主（見圖）。

3幅假期作品中，大家可有留意到第一幅只用sign pen，第二幅只用鉛筆，第三幅則是兩種素材的混合表現，其實我們在日常練習時，除了題材要多元化，在素材應用上也應靈活使用，多加練習，仍是那一句：「肯畫就好！」

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第493期]