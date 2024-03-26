幸福拼圖：放低管教 重建關係

【明報專訊】「姑娘，阿仔又顧住打機啦，咩都唔肯做！叫佢都唔聽呀，激死我啦，你話點搞呀！」

「佢成日嫌我煩，話我唔明，唔會理我！」

筆者在擔任小學駐校社工時，經常會聽到以上的對白。

關係是管教的基礎

由兒童教育專家Josh McDowell及Dick Day撰寫的《6A的力量》中提及：「孩子不會對規矩積極回應，他們只對良好的關係有所呼應。」

這句說話令我想起學生阿傑。他與爸爸的關係甚為惡劣，無論爸爸要求阿傑做任何事，阿傑都會極力「反抗」，做出相反的行為。爸爸見狀便會「扚」起阿傑的耳朵教訓一番，而阿傑也不遑多讓，用凌厲的「眼神」還擊。

冰封三尺，非一日之寒。從小到大，爸爸經常對阿傑大聲疾呼，一言不合便用藤條「侍候」。起初，阿傑會因為怕被父親打罵而選擇「服從」，但內心的不滿和憤怒不斷累積，對爸爸每個指令及決定都深感不忿，最終引發大大小小的戰火。不過，阿傑在媽媽及筆者面前的模樣卻大相逕庭，他是個樂於助人的學生，還在學校擔當班長及風紀的角色呢！阿傑說過一句令筆者印象非常深刻的說話：「姑娘，你肯聽我講，我都會聽你講。」

阿傑的故事正正呼應了《6A的力量》對管教的看法：

親密關係 + 管教 = 孩子會聆聽、回應

惡劣關係 + 管教 = 孩子會對抗、反叛

付出時間 配合孩子興趣

疫情期間，有一次透過視像與一個家庭見面，學生在筆者鼓勵下向父母透露心聲：「我鍾意打波，鍾意踩單車，鍾意同朋友落街跑步！𠵱家疫情佢哋（家人）唔畀我落街，我都係揀咗打機啫，唔通要我全日溫書做功課，定係要我畫畫摺紙，呢啲我都唔鍾意！」

疫情嚴重限制了學生的運動自由，娛樂只剩下玩遊戲機，他又未嘗不是疫情下的受害者？重建關係除了需要付出時間，也要配合孩子的興趣。筆者鼓勵家長嘗試減少對「打機」的敵意，反而要了解孩子的興趣，甚至陪他們玩遊戲機而減低摩擦。

一星期後，我與這個家庭作視像會談，當問及學生玩遊戲機的情况時，學生一臉嫌棄地指媽媽非常「渣」，而媽媽則輕帶揶揄指，若學生將「打機」的智慧放在讀書上，必定十分成功。雖然對話當中充滿火光，但不難發現他們的話題多了，氣氛亦比初次面談稍微好轉。

「阿仔，不如你都搵日陪我喺屋企做tabata（運動）啦。」爸爸突然說道。

「吓，你個肚腩咁大，得唔得㗎！」學生忍不住笑出聲。

「你成日打機都唔見得體力好好多！」爸爸立刻反駁。

「敢挑戰我！同姑娘傾完之後就試吓囉！」學生蠢蠢欲動地想與爸爸一較高下。

建立親子關係永遠不怕遲，但也不是稍為看到成果便一勞永逸，除了需要持之以恆地付出專屬孩子的時間，也要就孩子不同的成長階段，以不同的方式表達「愛」。

你今日與孩子的親子活動又是什麼呢？

文：何美怡（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第494期]