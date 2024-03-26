超人DadDad：執玩具學組織管理能力

【明報專訊】當孩子漸漸長大，我們便需要有效地訓練孩子做好每件事情，表現出組織及自我管理的能力，去應付日常生活的大小任務，因此，作為家長，我們要讓孩子按部就班地完成自己的事情。我們可以引導孩子，為自己想做的事情訂立「目標」，並好好「計劃」，落實「執行」，「檢查」每個部分是否妥善地完成。在教導孩子的時候，可以分為以下3個步驟：

1.引導孩子訂立目標

家長可以引導孩子，訂立明確及具體的目標，讓孩子清楚知道自己要完成什麼事情。當然，我們亦要按照孩子的能力調適，訂立可達到的目標。

2.按任務難度計劃步驟

第二個步驟，就是要孩子把自己訂立的目標及任務列舉出來，然後考慮及決定用什麼方法去完成，並且將每項任務分先後次序，按着任務的難度，和孩子一起計劃完成任務的每一個步驟。

3.執行及檢查錯漏

最後一個步驟，就是要按着計劃去執行及檢查任務，讓孩子知道自己有沒有完成每一個步驟，並檢查有沒有遺漏或錯誤；若有，可以從旁協助及讓孩子自行修正。

在此，我們嘗試運用一下日常生活中其中一樣很常見的任務作為例子——收拾玩具。

當孩子訂立了「目標」為「收拾玩具」時，家長可以讓孩子「計劃」這件任務如何「執行」及完成。例如，孩子先要按照適當的方法去分類玩具，例如是依照玩具的種類，或玩具的大小去分類。之後再按照分類，把不同玩具放入玩具箱或玩具櫃內，再把玩具箱擺放至指定的地方。按着目標及步驟，逐一執拾好每件玩具。最後，父母便可以「檢查」孩子的玩具，是否已經全部收拾好？是否達到目標？有沒有遺留？玩具有沒有擺錯地方等。

當孩子能夠好好計劃自己的事情，並且去實踐、執行及檢查，家長應該好好讚賞孩子的努力及付出。過程中，家長可給予適當的協助，例如運用圖片去提示玩具擺放的地方，又或者教導孩子如何有效地分類及收拾玩具。當孩子努力嘗試過，我們可以給予獎勵，讓他建立良好習慣，去做好每一件事情。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第494期]