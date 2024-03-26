家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（十）

【明報專訊】執筆之時，創作著名作品《龍珠》和《IQ博士》的漫畫家鳥山明先生逝世，令包括筆者在內的漫畫迷深感惋惜。《龍珠》中，即使主角孫悟空自身的力量非常強大，但面對強敵如斯路、菲利和布歐時也力有不逮，需要使出絕殺「元氣彈」。

「元氣彈」乃一種徵集周遭生命體的「元氣」（即所謂「集氣」），成為大型能量球，之後再擲出。現實生活中，家長就是第一個為孩子「集氣」的人，給予正面能量，讓孩子感受到愛、支持、信任和尊重，幫助他們建立自信、自尊、自律和自主，促進他們的正面成長。家長可以從「想、說、做」法三方面去為孩子「集氣」：

想——想法與期待

家長根據孩子的年齡、能力和特質，設定合適的目標和規範，並給予適當的支持和指導。抱持「成長心態」（growth mindset）的家長，相信孩子的能力會天天成長，可以透過教導孩子適當的方法（skills / strategies）、給予充足時間（time）、鼓勵努力投入（effort）和合理的練習（practice）等來促進發展，同時自己保持開放的胸襟和耐性，明白孩子未必一定會如家長的心意發揮，尊重孩子的想法和選擇，讓孩子按自身的個性和興趣去發展。有成長想法和開放胸襟的家長，才有熱情投入、敢於嘗試、勇對失敗的孩子。

說——引導與肯定

要孩子明白努力投入、用心盡力的重要，家長宜給予孩子正面的肯定。家長要注意觀察和欣賞孩子的進步和毅力，及時給予讚美，並適時給予孩子思考和選擇的機會，同時在必要時給予建議和幫助，就能培養孩子自主思考和決策能力，也可以讓他們學會負責任和承擔後果。以引導和讚賞來為孩子「集氣」，提升孩子的自信心和自我價值感，也可以激發他們的積極和主動。

做——陪伴與互動

家長的每個擁抱和參與，都是為孩子「集氣」，讓他們充滿力量。家長安排時間和孩子一起玩、聊天、讀書、遊戲，讓孩子感受到你的關心和陪伴，增加你們之間的親密感和信任感，也可以讓你更了解孩子的性格、興趣、需求和困難。

孩子成長中，家長是第一個為孩子「集氣」的人，給予孩子正面的能量。電影《年少日記》中的有傑也愛看「正能量」漫畫，如果他的爸媽不只顧自己對孩子提出要求，而有尊重孩子的想法，為他「集氣」，相信有傑、有俊兩兄弟，均會有更長遠、更美好的將來。

一連10期分享由《年少日記》帶來的親職教養反思暫且完結，希望家長能好好運用本期的「想、說、做」辦法，為孩子「減外壓、加技能、強連結」（見《裝備孩子 強韌抗壓（一）》。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第494期]