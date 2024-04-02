本周FOCUS．採訪手記：探索AI 克服「我唔識」心魔

【明報專訊】不知各位家長，在平日工作或處理各種事務時，有沒有用上AI（人工智能）來協助自己呢？回想一年前，有位IT背景很強的校長好友，已經極力推介我使用ChatGPT來輔助寫稿，他說自己學校的通告也全面改用AI撰寫，省時省力云云。

但實不相瞞，我自問是科技白癡，是那些連高階一點的智能手機也不太懂得操作的那種人，試問又怎會有動力和勇氣，去探索AI這個科技新領域？不過，多得今期專題，令我有機會採訪兩位熟悉AI教育的專家，聽罷他們的分享，的確對AI運作多了些理解，而同時作為家長的我，雖未至於信心滿滿，可以立時令AI成為自己的教學助理，但至少現在會「無咁驚」，也沒有從前般抗拒。

在訪問中，賽馬會「混合式學習」計劃教學顧問暨課程導師，以及中大教育學院課程與教學學系助理教授趙建豐（Thomas）跟我打了一支強心針，他告訴我，家長在AI面前，只是一名用家，而並非程式設計員，因此不需要有什麼IT知識，只要懂得開啟電腦、上網、用瀏覽器及打字，基本上已經操作得到。

真的嗎？我在半信半疑下，又按着另一位受訪者、社企「無師教室」創辦人李卓霖（Kelvin）的介紹，以Perplexity AI做起步，請它幫忙解答疑難、尋找資料，原來用起來，又真的沒有想像般複雜和困難。或許，普羅家長如我，最重要的，根本是要先克服「我唔識」的心魔。

AI是雙刃劍 家長做好守門員角色

面對這股教育新浪潮，正如Thomas所說，我們已經無可躲避，但既然知道AI是一把雙刃劍，家長便應該做好守門員的角色，引導子女正確使用。而作為守門員，又怎能只站在場外而不落場參與呢？家長們，是時候起動了！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第495期]