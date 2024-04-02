好去處：室內尋寶遊樂場探險 「菇島」捉精靈 互動學生態

去完冒險島探險，旅程尚未完結！小朋友記得帶爸媽到旁邊的NAMCO繼續玩！除了夾公仔機和扭蛋機，場內最近增設多款日本人氣大熱的兒童遊戲機，如考驗眼界的拋波波機、日本鐵道列車Panorama SL及小朋友版籃球機等，儼如一個室內嘉年華，足夠消磨大半天！（賴俊傑攝）

去完冒險島探險，旅程尚未完結！小朋友記得帶爸媽到旁邊的NAMCO繼續玩！除了夾公仔機和扭蛋機，場內最近增設多款日本人氣大熱的兒童遊戲機，如考驗眼界的拋波波機、日本鐵道列車Panorama SL及小朋友版籃球機等，儼如一個室內嘉年華，足夠消磨大半天！（賴俊傑攝）

投影廚房：肚子餓了，就到「咕嚕叫廚房」動手做飯吧！這裏有好多「菇菇」在點菜，小朋友可自選菜式，再透過投影互動切食材、攪拌、烹調等，為蘑菇妖精們做一道出色的菜式。（賴俊傑攝）

動物波波池：這個波波池其實是一個「小泥潭」，屏幕上不時會有河馬、鳥兒經過，當大家把泥巴（波波）扔向樹洞時，便會有大群蝴蝶飛出來。若見到大象走過來，大家可以把泥巴扔向牠的身體，因為牠們習慣往身上抹泥以防蟲咬或被曬傷呢！（賴俊傑攝）

池塘觀蛙：來到冒險之島的池塘內，小小探險員們可以拿起放大鏡，放在水滴上看看！不一會，便會看到青蛙從水滴或荷葉中跳出來，而且每隻青蛙都有不同的花紋和顏色，小朋友不妨細心觀察一下。（賴俊傑攝）

蓋印換獎：進入「室內．冒險之島DOCODOCO」時，小朋友會收到一張遊戲卡，每當在場內尋找到一個貼在設施和牆上的「菇菇」圖案，便可請職員蓋印作為標記。成功集齊4個或所有的「菇菇」圖案，即可獲「菇菇」禮物作為獎勵，包括「菇菇」貼紙套裝、「菇菇」多用途小夾子及「菇菇」文具組等（數量有限，送完即止）。（賴俊傑攝）

瀑布滑梯，好刺激呢！這個衝力十足的滑梯配上了嘩啦嘩啦的瀑布流水聲及投影，非常有真實感！（賴俊傑攝）

【明報專訊】剛過去的復活節，小朋友是否都已玩過大大小小的尋蛋遊戲呢？趁學校假期尚未完結，今次帶大家參加另類尋寶遊戲——尋「菇菇」！多個菇菇精靈正躲藏在將軍澳的DOCODOCO島各個角落，與小朋友們玩躲貓貓！勇者們，是否準備好走進DOCODOCO島森林接受這個特別挑戰呢？

文︰顏燕雯

小模特兒：Nora

設於NAMCO The LOHAS康城店內的兒童室內遊樂設施「室內．冒險之島DOCODOCO」在復活節假期推出全新活動「尋找菇菇」。原來這個島上住着一種名為「菇菇」的蘑菇妖精，最愛與小朋友玩遊戲，今次7個菇菇將躲在場內不同地方，只要找到4個或以上便可換領小禮物。島內亦有多款有趣互動體驗遊戲，讓小朋友化身小小探險員盡情探索，從遊玩中學習各種生態小知識。

■INFO

NAMCO THE LOHAS 康城店

營業時間︰上午11:00至晚上10:00

室內．冒險之島DOCODOCO

營業時間︰上午11:00至晚上9:00（最後入場時間晚上8:00）

收費︰2至12歲$200/首60分鐘，其後每30分鐘$100；6個月至23個月幼兒$120/首60分鐘，其後每30分鐘$60；成人每位$50陪同入場

地址︰將軍澳康城路1號The LOHAS 康城4樓403、404及405號舖

[Happy PaMa 教得樂 第495期]