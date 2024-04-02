親子筆陣．特教樂與路：學懂接納

【明報專訊】最近辦學團體舉辦親子藝術交流團，這已是創校以來第三次的親子活動，更特別的是，能夠帶着學生走訪內地，體驗佛山的藝術文化，實在難得。

這次活動由屬會3所特殊學校聯合舉辦，籌辦目的是讓有美術潛質的學生透過參觀及體驗活動，增加對藝術創作的興趣，到訪內地交流，拓闊視野。最難得是參加的學生沒有年齡限制，只要對學習藝術有興趣，同時獲得家長的參與及支持，就可參加。4天3夜的旅程，讓每一個參與的家庭都盡興而回，值得。

同行的家長日常各為生計、各有所忙，有的很少參與學校活動，家長間聯繫多在社交媒體聯絡，能確確實實地相處幾天，得來不易。參加的學生智能和理解能力不同，情緒表達也各有特色；因此，要面對新環境、他校的同學及教職員，當然需時間適應，儘管學生的行為或情緒怎樣難適應，家長互相包容，甚為重要。

家長包容 培育子女同理心

車廂中有學生因為對於外出，表現興奮又焦慮，於是不期然便叫起來，我的一名學生——志明聽到了，就用英語對他說：「Please be quiet.」請他安靜。兩個從不認識的人，怎會明白對方的要求及感受，於是這名同學繼續叫，志明又繼續請他安靜。志明的媽媽嘗試跟他解釋，安撫他。我告知志明，這名同學因為從未試過遠遊，他心情很緊張，覺得不舒服，所以表達出來。

志明聽罷，思索了一會，問：「為何他會不舒服？」我們說：「因為他未試過離開香港，要遠遊幾天，所以表現特別緊張。」

學生點了頭，又看看這名同學，然後就沒有再要求他安靜。往後幾天，我觀察到志明媽媽很有耐性跟他講解事情，兒子每看到新奇的事物，很自然就發問，媽媽從不覺得煩厭，而且鼓勵他嘗試，引導他思考。怪不得，這名學生平常很有自信，樂於表達所思所想。

幾天的行程，那邊廂的同學總會間斷地發出叫聲，他的媽媽努力地用我們行內的行為矯正方法幫他適應，其他家長看在眼內，盡是體諒及包容的眼神。這名同學開始適應了，情况稍有改善。我有機會跟媽媽傾談，媽媽原來很積極及努力地修讀了很多課程，學習怎樣處理兒子的情緒及行為狀態，看着媽媽拿着的文件夾，「專業」地記錄孩子的表現，又跟他訂下規則，她這份積極態度，實在令人佩服及欣賞。

行程臨近完畢，家長分享，大家都非常珍惜參與是次交流團的機會，因平常根本無法參加普通的旅行團，怕製造麻煩給其他團友；但是，由學校舉辦，家長的壓力都放鬆了很多，因為大家都願意彼此包容及體諒。一個旅程造就了兩個不同群體的認識及互動，從不了解到互相包容，整個過程短短幾天，正是這旅程最珍貴之處。

換位思考 改變自身態度

我相信這個想法很正常，彼此「過來人」，一定能夠感同身受，大家自然會多點同理心；可是……志明請對方安靜的「直接反應」不就是社會大多數人不了解有特殊需要人士的反應嗎？大家的好奇不就是當初接觸時的疑問嗎？只是，志明有機會聽媽媽的解釋，有機會學習從別人角度思考困難，於是改變了自己的想法、行為及態度。

接納從來都不複雜，改變只在於自己的思考及看法。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第495期]