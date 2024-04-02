教大GPS：分析文字部件

【明報專訊】近年，教師教小朋友漢字，會嘗試採用字源教學及部件教學等方法。他們通常遇到的問題是，究竟怎樣正確分析字形？字形應該拆分成哪些部件？是否每個字形都可以解釋？教師可能以為剖析字形必須具備艱深的文字學知識，其實並非如此。教師只要學會一些簡單的概念，查閱網上資源如《漢語多功能字庫》，或者其他字源字典，要找出一個字的由來，是怎樣從部件合而成字的，絕不困難。下面舉幾個例子說明。

部件表示字義和字音

在網上《字庫》，查尋「日」字，得出「『日』字象太陽之形」的結果，意思是「日」的字形是根據太陽的形象描繪而成的。

另一例子是「媽」字，查出來的結果是「從『女』，『馬』聲，表示母親。」部件在字形中，有兩種功能，一是表示字義，即部件是義符或形符；二是表示字音，即聲符。「從『女』」的意思是，部件「女」在「媽」字形中，功能是表示字義，「媽」是女子。而「『馬』聲」的意思就是，部件「馬」表示字音，「馬」、「媽」音近。「從『女』，『馬』聲」指，「媽」字是由義符「女」加上聲符「馬」組合而成。

部分兼備表義、表音

有些部件在字形中，同時兼備表義、表音兩個功能。例如「娶」字，「從『女』，從『取』，『取』亦聲，本義為男子娶妻。」部件「取」在「娶」字中，既表示字義，「取得」女子，也表示字音，「取」、「娶」同音。留意「娶」字有多於一個表義部件，即「女」與「取」。

「信」字是「從『人』從『言』，會人言有信之意。」「信」字由部件「人」與「言」合成，表達「人言有信」的意思。「信」字是沒有表音部件的。

字形按照本義製成

又如「覺」字，是「從『見』，『學』省聲。本義是睡醒。」這裏「『學』省聲」的意思是，「學」省卻了部分字形，是聲符。換言之，「覺」字是由部件「見」與「學」組成，前者表義，後者表音，並在組成「覺」字時，省掉了「學」字形中的「子」。「本義」的意思是「睡醒」。其後，歷史演進，「覺」字添加了其他「引伸義」，例如「醒悟、明白」等。我們分析字形時，必須依據本義，因為字形是按照本義來製成的，而不是引伸義。

最後，「亦」字「是『腋』的初文，小點指示腋窩……後借為亦是的『亦』。」「初文」是指最初用來表達字義的字形。古人要表達「腋窩」，原本是寫「亦」的，後來才用「腋」；而字形「亦」就借用作表示「亦是」的意思。

教師明白上面幾個例子，就能夠運用網上《字庫》找出大部分漢字的字源。教師參考這些資料，於教學中分析字形時，就能持之有故，有根有據。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第495期]