本周FOCUS．採訪手記：打開天窗說亮話 談學童輕生

【明報專訊】今期封面故事，是探討一個非常沉重的話題——學童輕生。去年本港至少有31名中丶小學生懷疑自殺身亡，當中包括我認識的一名初中生。正如港大防止自殺研究中心總監葉兆輝所言，這個問題並非想像般遙遠，而是隨時有可能發生在自己的身邊。究竟學生為什麼要自殺，專家們在訪問中有很深入的分析，在此不贅，讀者可細閱內文。

計劃愈周詳 風險愈高

反而想談談，自殺往往是有迹可尋的，當家長知悉子女有尋死念頭，應該怎麼辦呢？樹仁大學輔導暨研究中心註冊輔導心理學家郭倩衡直言，父母不能迴避，一定要跟子女傾得清清楚楚，「須知道念頭有可能帶來計劃，最終甚至化為行動，因此，我們需要及早介入」。她建議家長不妨打開天窗說亮話，直接問子女︰「你覺得死是什麼？」、「你真的很想死嗎？」也可以問問他們是否已經有自殺計劃，打算在何時何地如何自殺，這都有助評估子女的自殺危機，因為計劃愈周詳，風險就愈高，父母可因應狀况，適時尋求專業人士的幫忙。

與子女傾談 勿批判質疑

郭倩衡再三提醒，父母與子女傾談時，切勿帶批判、質疑的語氣和態度，「有些家長可能會覺得，子女只是『扮嘢』，想用聲稱自殺去博取關注或換取不用上學，這種心態是不理想的」。她強調，這一代年輕人所承受的壓力和困擾，並非上一輩所能完全明白的，因此家長不應掉以輕心，要竭力避免憾事發生。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第496期]