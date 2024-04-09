親子筆陣．童途有「理」：改善姿勢 做個小小跑手

【明報專訊】疫後，大大小小的長跑或親子跑步比賽又陸續復辦。小朋友何時開始適合跑步呢？何為正確的跑姿呢？

首先， 我們要知道小朋友的「跑步里程碑」。根據外國體能發展的標準準則（PDMS-3）指出，25個月大的幼兒已能向前跑12呎；3歲前已可於5秒內跑完30呎的距離。

4歲的小朋友，跑姿更成熟。即跑步時身體會輕微向前傾，身軀會有少許轉動以配合手腳對側的擺動。跑時腳趾向前，前腳掌踏地發力，另一隻腳會提起屈曲至90度。正確的跑姿有助增加速度。

一些親子比賽需要跑3公里。家長可根據孩子平時的運動量，再透過不斷的嘗試和練習，便可慢慢增加跑步的距離。跑步好處多，除可增強心肺功能及整體的肌肉力量，也可提升免疫力及保持身體強壯，最重要的是跑步可令腦部釋放安多酚，提升開心指數，令人心情愉快。

W坐姿或有大腿內旋問題

如果家長發現孩子跑步時容易跌倒，跑姿有點奇怪，又或者跑步速度很慢，可先從坐姿及站姿方面留意。如果仍然沒有改善，那可能是整體肌肉力量及身體左右協調能力出現問題。當然雙腳骨骼結構問題也會有影響，這方面需找專業人士檢查一下。

家長可嘗試回答以下3條問題：

1. 孩子坐在地上時，會否有「W」坐姿（圖a）？

2. 他會否雙膝緊貼坐在椅子上做功課？

3. 他會否經常依靠牆身企或以入字腳站立？

如果以上答案全是「是」 的話，小朋友可能有大腿內旋的問題，會出現X形腿和內八腳的情况。要改善這些情况，坐在地上時應盤膝坐（圖b）。另外，他們需要在合適的桌子和椅子上做功課。家長亦需留意孩子的坐姿及站立姿勢， 保持腰背骨挺直及避免靠牆而站。

兩招練習身體協調

如果是身體及手腳的協調問題，可練習以下的運動，從慢動作開始，逐漸加快速度。

運動一：

前後腳站立，腳趾向前。對側手腳伸直向前，跳起再轉另一邊（圖c）

運動二：

雙腳分開至肩膀闊度站立，右手肘碰左腳膝，再轉左手肘碰右腳（圖d）

註：以上兩個運動每天各做10組

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：梁嘉敏（香港物理治療學會兒科專研組 註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第496期]