解鎖孩子心：感受此時此刻

【明報專訊】一次家長工作坊中，有媽媽分享說：「丈夫一放假都會與我們四圍去，但我覺得他不是太投入，他總是拿着手機看，他說孩子年紀小，不懂跟他說什麼，孩子又不跟他玩……」

我常常跟家長分享，愈小的孩子，是愈敏感的，特別是對一些「非語言的信息」。當我們與孩子在一起時，如果我們大部分的專注和思緒都放在其他事務上，即使你跟孩子說：「我在陪伴你啊！」但孩子心裏總會感覺怪怪的。

距離很近 心卻很遠

有些孩子就會開始做一些事情，說一些話來嘗試吸引你的注意，有時會在你四周團團轉，有時會吵吵鬧鬧。但當時間久了，他發現這些行為並不奏效，有時甚至會被罵，被誤解為頑皮、不聽話，孩子就會寧願自己玩，不需要父母陪伴。慢慢地，大家距離很近，但心卻很遠。

我鼓勵這名媽媽讓丈夫明白，與孩子建立關係，不用特別的話題和行程，能感受「此時此刻」已經很足夠。

於是，我與她分享另一個家長謝太的經歷。

一次，謝太與兒子去公園玩，走着走着，她見到兩隻鴿子在前方互相追逐，叫兒子也一起看。兒子說：「他們是否想做朋友？」可是，有一隻鴿子飛走了，留下的鴿子低着頭走開，彷彿顯得十分失望。

媽媽說：「鴿子，不要緊，下次再去找你的朋友吧！」兒子也安慰鴿子說：「加油！下次再與朋友玩！」然後，他們彼此相望，一起笑了出來。

後來，每當孩子再看見鴿子，都會問媽媽：「你猜猜牠們又在想什麼？」他們就一起聊起來。

創造共同回憶 溫暖孩子心

雖然這些對話聽來沒什麼特別，眼前都只是平常的鴿子，但孩子與家人一起細心觀察，一起安慰鴿子，彼此凝望而笑，這些共同回憶和感受，都能令孩子的心感到溫暖和留下深刻的印象。

陪伴孩子，用心是很重要的。儘管是一起吃飯、散步這些看來普通的事，如果我們都能專注當下，看着孩子，借助身處的環境，與孩子聊聊眼前的事物，一起感受此時此刻，就已經是美好的經歷。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第496期]