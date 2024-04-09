荒失失在加家：為子女再次「移民」

【明報專訊】不少人選擇移民的其中一個原因，是想給子女日後有更好的發展機會，而教育這個因素，更是選擇移民地點時其中一個主要考量。不少人常說在加拿大讀書沒有太大壓力，尤其是小朋友，功課少之又少，亦不需要應付大量的默書考試。其實這只是小學及初中的學習情况，一旦進入高中，他們面對的學習壓力會倍升，亦是身邊不少港人父母最為擔心的問題。

小學初中較輕鬆 高中壓力倍升

說到加拿大的教育，不同省份學習程度略有差異，而以Winnipeg為例，相比加拿大其他地方屬於較寬鬆，小學時的學習很輕鬆，就算在初中時候亦不會感受到太大壓力，當中主要原因是與香港教學模式上有明顯的分別。香港學校基本上需要根據教育局的課程去教學，有課本跟從，而內容上已有一定程度上的規限，教師必須跟從課本的內容教學，甚至出現趕課程的情况，這亦是我們經常說的「填鴨式教育」，學生未必能完全掌握一個單元，便必須學習下一個單元，而教師為了加深學生對每個單元的認識，只有投放家課令學生投入更多的時間去學習以追上進度。

至於在這裏的教育制度，雖然有一定的課程規限，但並沒有指定的課本教學，因此教學的內容便取決於教師的教法。例如學校要求這個年級的學生要學加減數，但並沒有規限教師用什麼方法去教，因此可能會出現不同教師教的加減數算法有所不同的情况。而教學的深淺亦會隨教師的教法而出現差異，教師亦可因應學生的程度高低而加減內容的深淺程度。至於某一些能力突出的學生，例如算術能力較強，便可能利用校內學會或課程升班的方式，讓他們可以學習到更深的數學。

先甜後苦 入大學見真章

在這兩種教學制度，我並沒有覺得哪一種較好、哪一種較差，因為到了高中後兩者的優劣亦會明顯地呈現出來。其中香港教育制度屬於「先苦後甜」，優點是小時候已學習較深入的課程內容，因此進入高中後要學習不同的學科也相對容易，但缺點是從小要學習一些你沒有興趣的學科，而進入大學時也未必能用得上。至於這裏的教育則屬「先甜後苦」，優點是小朋友有一個相對壓力小的學習環境，而進入高中後便集中於自己有興趣的科目上，但由於課程並沒有統一，高中時便有可能需從頭學起，要吸收的內容會突然倍增，需要付出更多的努力才能進入大學。

而對於身邊已在加拿大住了2、3年的朋友，他們對於高中及升讀大學的情况更為憂心，雖然加拿大並不設大學公開試，入大學的準則主要是以高中的校內成績來定，但就算取得好成績，也並不代表能進入心儀大學，尤其是排名較高的大學。主要原因是溫哥華、多倫多等其他大城市的教學標準相對會比這裏高，程度也較深，加上部分城市的初高中學校都會採用更有系統的課程教學，例如在Ontario會採用OSSD（Ontario Secondary School Diploma）這一套課程體系，而部分大學更要求學生須持有OSSD學歷才能取錄，這亦直接影響了我們這裏的學生在考取其他地方大學時的選擇。

由於這個原因，不少朋友都準備搬省，為子女提供一個更有競爭力的學習環境，而我們常笑說搬一次省跟移多一次民也沒有太大分別，除了省卻取得當地居住權的步驟之外，基本上其他事項都要重做一次。費盡心力，最後只是希望子女有更好的環境及條件成長。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第496期]